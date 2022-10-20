أمطار غزيرة بمناطق متفرقة فى مدينة رأس غارب

جدة - نرمين السيد - كما شهدت منطقة الكيلو 80 بطريق رأس غارب الشيخ فضل سقوط أمطار خفيفة صباح اليوم. ومن جانبه أعلن عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، عن استمرار حالة الطوارئ بكافة مدن المحافظة مع توقعات بهطول أمطار خاصة فى المدن الشمالية للمحافظة.

وتشهد مدينتا رأس غارب الغردقة انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، مع نشاط ملحوظ فى حركة الرياح وسحب وغيوم منخفضة. وكانت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، تلقت إنذارا جويا بناء على صور الأقمار الصناعية تشير إلى احتمالية تعرض المدينة لحالة من عدم الاستقرار الجوى واحتمالية سقوط أمطار اليوم الخميس ولمدة 48 ساعة.



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