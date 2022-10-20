بـ435 جنيها.. الوزراء يوافق على إصدار عملات تذكارية من الفضة

جدة - نرمين السيد - وأوضح مجلس الوزراء فى بيان صحفى، أن ذلك بمناسبة حملة التوعية بمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. ونص مشروع القرار على أنه لوزير المالية إصدار عملة تذكارية من الفضة فئة الجنيهات الخمسة تحمل شعار "معاً ضد الاتجار بالبشر"، وفقاً لمواصفات فنية ونماذج محددة، على أن يُحدد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الواحدة من العملة التذكارية بسعر 435 جنيها، وأن يكون سك تلك العملات على مراحل وفقاً للاحتياجات الحقيقية للسوق.

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