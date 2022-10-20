الرقابة المالية تشارك فى اجتماعات لجنة رؤساء منظمة «IOSCO» الدولية

جدة - نرمين السيد -

كما شارك فى اجتماعات اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط (AMERC) -واحدة من 4 لجان إقليمية شكلتها منظمة الأيوسكو، للتركيز على القضايا الإقليمية المتعلقة بتنظيم الأوراق المالية فى منطقة إفريقيا والشرق الأوسط- وتضم 42 عضوا يمثلون الهيئات الرقابية فى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

تأتى الاجتماعات استكمالا لسلسلة اللقاءات التى يجريها رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على هامش مشاركته فى فاعليات الاجتماع السنوى الـ 47 للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال والتى تستضيفها الهيئة المغربية لسوق الرساميل بمراكش خلال الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر عام 2022.

وقال فريد، إن المشاركة فى فعاليات الاجتماع السنوى، واللقاءات التى تجرى على الهامش، تكتسب أهمية متزايدة فى ظل صعوبة الأوضاع عالميا بضغط من تبعات الجائحة وتصاعد أسعار الغذاء والوقود واختلالات سلاسل الامداد وتشديد السياسات النقدية وانعكاساتها على أسواق المال، الأمر الذى يتطلب تنشيط التعاون الدولى لبناء شراكة تعزز من قدرات الهيئات الرقابية على كافة المستويات التنظيمية والتنموية وكذلك إدارات المخاطر وتبنى سياسات تحفز التمويل المستدام وتسهل عملية الوصول اليه، وذلك لتخفيف اثار هذه الصدمات.

وأضاف أن اجتماع الرؤساء يعد منصة دولية تضم ممثلين عن الجهات الرقابية كافة، لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون لنقل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات من جميع أنحاء العالم.

وبدأ الاجتماع بترحيب الأمين العام بالأعضاء فى لجنة الرؤساء فى الاجتماع السنوى السابع والأربعين لمنظمة IOSCO وذلك بمشاركة رئيس مجلس الإدارة المنتهية ولايته لعرض ما تم تنفيذه من خطة عمل المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO) خلال السنوات الماضية.

وتباعا دارت مناقشات حول القضايا الرئيسية والتى ترتبط بخطط وسياسات تحقيق الاستقرار المالى، حيث ناقش رئيس مجلس الإدارة والرؤساء المشاركون التحديثات المقدمة من المجموعة المشاركة فى الاستقرار المالى (FSEG)، وهى مجموعة على مستوى مجلس الإدارة تم إنشاؤها لتعزيز انخراط المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) فى قضايا الاستقرار المالى.

وأوضح فريد أن الاجتماع شهد مناقشات حول سبل تعزيز التمويل المستدام فى الأسواق الناشئة ودور الهيئات الرقابية فى المساعدة على تقديم فهم أفضل للقضايا والتحديات التى تؤثر على تطوير التمويل المستدام فى أسواق المال وذلك بمشاركته كرئيس للجنة الأسواق النامية والناشئة GEMEC وفريق عمل التمويل المستدام STF، كما تمت مناقشة القضايا المتعلقة بعمل المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) بشأن التكنولوجيا المالية والمخاطر الجديدة المرتبطة بغسل الأموال بالعملات المشفرة والتمويل اللامركزى (DEFI) والأمن السيبرانى وتأثيرها على الأسواق المالية.

وتلى ذلك مراسم تسليم القيادة لرئيس مجلس الإدارة الجديد، مع الاستماع إلى ما قام بطرحه من أفكار حول الأولويات الاستراتيجية لمنظمة IOSCO فى المستقبل.

واستكمالا للاجتماعات والفعاليات التى تشارك فيها الهيئة العامة للرقابة المالية، شارك الدكتور محمد فريد فى اجتماعات اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط (AMERC)، التى تسعى إلى العمل تحديد الأولويات التى تهم أعضاء اللجنة ممثلى دول الإقليم، ذلك من خلال العمل باستمرار على تطوير البيئة التنظيمية للأسواق المالية بما يتفق وينسجم مع أفضل الممارسات العالمية بما يجعلها تواكب المستجدات والمعايير الدولية.

ونوه فريد بأن الهيئة العامة للرقابة المالية تولى أهمية كبيرة لضرورة الحضور النوعى والتفاعل خلال هذه اللجان الدولية من منطلق استكمال الحوار العالمى لوضع خريطة طريق تساعد فى دعم أهداف التنمية المستدامة، عبر تبادل الخبرات لتعزيز التمويل المستدام، والتعرف على التحديات والفرص المتاحة أمام الدول الأعضاء لبناء أسواق مال تتسم بالاستقرار والاستدامة.

حيث شهد هذا الاجتماع التطرق الى مناقشة خطة العمل لتطوير التمويل المستدام من خلال تبادل المعلومات حول التطورات والتحديثات التنظيمية فى الجهات الرقابية، كما قام أعضاء اللجنة بمناقشة المخاطر الناشئة التى جرى تحديدها فى أسواق رأس المال خلال فترة التعافى بعد كوفيد -19 وبعد الأحداث الجيوسياسية الأخيرة ومناقشة كيفية معالجة هذه المخاطر عبر قياسها وحسن اداراتها وذلك من خلال دعم برنامج بناء القدرات لتعزيز نظم الرقابة على أساس الخطر بهدف الكشف المبكر عن أى أخطار أو اهتزازات قد تتعرض لها المؤسسات المالية، بالإضافة إلى إدارة الأخطار الكبرى بشكل محترف مما يعزز القدرة على الصمود فى مواجهة الأزمات المستقبلية.