مصر والبحرين تبحثات تعزيز التعاون الطبى والصحى بين البلدين

جدة - نرمين السيد - وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الطبى والصحى بين البلدين، وتطويره ليشمل المجالات الحديثة والمبتكرة من تطبيقات العلوم الطبية التى تتسم بالتجديد المستمر، وذلك فى إطار متابعة نتائج زيارة رئيس الجمهورية إلى مملكة البحرين فى يونيو الماضى. وحرصت وزيرة الصحة بمملكة البحرين على الإشادة بمتانة العلاقات بين قطاعى الصحة فى البلدين، كما أثنت على الدور الذى يضطلع به الأطباء المصريين وإسهاماتهم بالمنظومة الطبية فى البحرين.

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