المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية والبحيرة ينفذ سلسله من تدريبات التثقيف المالى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 أكتوبر 2022 01:30 مساءً - نفذ فرعي المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية والبحيرة سلسله من تدريبات التثقيف المالى التي ينفذها المجلس القومي للمرأة علي مستوي الجمهورية لتمكين سيدات قري حياة كريمة اقتصادياً ، بمحافظتي الاسكندرية والبحيرة خلال الفترة من ٦ - ١٥ اكتوبر ٢٠٢٢ .

ويهدف البرنامج التدريبى الى توعية وتثقيف السيدات بجميع الامور المالية والاقتصادية المطلوبة فى حياتهن اليومية ، والتى تمكنهن من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر .

يشتمل البرنامج على تدريس الدليل التدريبي " التعامل الرشيد مع اموالي" وهو أحد الأدلة التدريبية الدولية المعتمدة من المجلس والصادرة عن منظمة العمل الدولية ،

ويتضمن البرنامج عدة موضوعات منها تحديد الأهداف المالية، و كيفية تحقيق التوزان بين الاحتياجات والرغبات ، والتعرف على أساليب الادخار المختلفة واختيار الأنسب منها ، بالإضافة إلى كيفية استخدام طرق الدفع و منتجات تحويل الأموال و كيفية التعامل مع المؤسسات المالية وإدارة المخاطر وخدمات التأمين .