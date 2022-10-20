الأزهر يرحب بإعلان أستراليا إلغاء اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 أكتوبر 2022 01:30 مساءً - رحب الأزهر الشريف بإعلان أستراليا إلغاء اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، مؤكدًا أن القدس كانت ولا تزال وستبقى - بمشيئة الله تعالى - العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية.

وكرر الأزهر تأكيده على موقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ورفضه القاطع لأى إجراءات تعتدى على حقوق هذا الشعب المظلوم فى استعادة أرضه، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وكانت قد أعلنت أستراليا يوم الثلاثاء، إلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، متراجعة بذلك عن القرار الذى اتخذته الحكومة السابقة.

وبعد ساعات من هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة العمالية بقيادة أنتوني ألبانيز، استدعت الخارجية الإسرائيلية السفير الأسترالي، وفق ما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وقد أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ التراجع عن قرار حكومة سكوت موريسون المحافظة السابقة الذي اعترف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

وقالت وونغ إن بلادها تعد القدس من مسائل الحل النهائي ضمن المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأضافت أن بلادها لا تزال ملتزمة بحل الدولتين، مؤكدة أنها لن تدعم أي مقاربة تبدد هذا الأفق السياسي.

وأكدت الوزيرة الأسترالية أن سفارة بلادها كانت دائما في تل أبيب وستظل هناك.

وكانت الحكومة المحافظة السابقة بقيادة سكوت موريسون قد اعترفت رسميا عام 2018 بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، في خروج عن الأعراف الأسترالية المتبعة تجاه الشرق الأوسط على مدى عقود.

وجاء قرار حكومة موريسون عقب اعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها من تل أبيب.

واقتفت دول أخرى أثر الولايات المتحدة وقررت نقل سفاراتها للقدس، لكن بعضها على غرار باراجواي وهندوراس تراجعت.