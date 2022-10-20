هيئة الدواء المصرية تحتفل بانتهاء الدورة التدريبية في مجال إدارة المشروعات بالتعاون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 أكتوبر 2022 01:30 مساءً - احتفلت هيئة الدواء المصرية بانتهاء الدورة التدريبية التي أقيمت في مجال إدارة المشروعات، والتي نظمتها كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال أبحاث السياسات العامة والاتصال الاستراتيجي، وشهد الحفل تكريم الصيادلة المتدربين من العاملين بهيئة الدواء المصرية؛ بعد اجتيازهم التدريب بنجاح.

قام الأستاذ الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، يرافقه السيد جيمس كيترير، عميد كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والسيد/ أحمد حسني، نائب أول الرئيس لشؤون العلاقات الحكومية بشركة محرم وشركاه، بتسليم شهادات التقدير للمتدربين.

وخلال كلمته، أثنى رئيس هيئة الدواء المصرية على حسن التنظيم الذي قامت به الجامعة الأمريكية، ورحب دوماً بالتعاون معها؛ لكونها منارة علمية وبحثية طموحة، تسعى دوما إلى تحقيق التميز والرقي، والقيام بدورها المجتمعي، وتعميق الشراكات مع المؤسسات الحكومية؛ للارتقاء بنظام العمل، ومواكبة أحدث التقنيات والمهارات العملية التي تساهم في تحقيق التطور المؤسسي، وأكد أن هيئة الدواء المصرية تولي أهمية قصوى للاستثمار في العنصر البشري، وبناء الكوادر البشرية.

وقال عميد كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية في القاهرة: "تعد هذه الشراكة جزءًا مهمًا من عملنا مع المؤسسات الرسمية في مصر، حيث تدعم برامجنا المعتمدة دوليًا أهداف التطوير المهني لهيئة الدواء المصرية، ونحن فخورون بهذا العمل الذي تم بالتنسيق الوثيق مع شركة محرم وشركاه؛ لجعل هذا البرنامج حقيقة واقعة، ونتطلع إلى استكشاف الخطوات التالية في مصر، وفي جميع أنحاء المنطقة."

وأعرب نائب أول الرئيس لشؤون العلاقات الحكومية بشركة محرم وشركاه، عن بالغ سعادته لنجاح البرنامج التدريبي، وأنه بداية لتعاون كبير ومثمر في مجال التدريب، ومجالات العمل الرقابي الأخرى.

حضر حفل التكريم الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، والدكتورة رضوى المنير، رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، ونخبة من أساتذة الجامعة الأمريكية.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على الارتقاء بالمستوى الوظيفي للعاملين بها، وتوفير برامج تدريبية متخصصة؛ للعمل على رفع كفاءة الموارد البشرية، وتشجيعهم على التطور المهني والابتكار.