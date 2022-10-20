”قوى عاملة قنا” تعلن بدء التدريب بالوحدة المتنقلة على مهن يحتاجها سوق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 أكتوبر 2022 01:30 مساءً - أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا عقد أول دورة تدريبية مجانية بقرية ( القناوية ) التابعة لمركز قنا لتدريب 12 فتاة على مهن يحتاجها سوق العمل منها : التفصيل والخياطة بوحدة التدريب المتنقلة ، وبواقع 150 ساعة تدريبية لتخريج كوادر نسائية مؤهلة ومتمكنة في مجال التفصيل والخياطة،وذلك ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية حياة كريمة .

واوضح احمد جابر مدير مديرية القوى العاملة بقنا ، في تقريره المقدم للوزارة ، ان التدريب يأتي ذلك بعد أنهت الوحدة المتنقلة تنفيذ عدد 10 دورات تدريبية بمركز فرشوط بواقع 6 دورات خياطة و2 كهرباء و2 سباكة ، واستفاد منها 100 شاب وفتاة من ابناء المحافظة .

وتفقد مدير المديرية ، الوحدة المتنقلة بالقرية ، وقام بالترحيب بالفتيات المتدربات وتشجيعهم على تحصيل أكبر قدر من الاستفادة من البرنامج التدريبي ، ووعد بتكرار زياراته للوحدة للمتابعة والاستماع الى مقترحاتهم وآرائهم فيما يخص البرنامج التدريبي , ورافقه خلال زيارته أحمد شكل مكيد مسئول التدريب بالمديرية وعبد الرحيم صالح مشرف الوحدة .