السفير المصري في هلسنكي يلتقي مع وزيرة البيئة والمناخ الفنلندية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 أكتوبر 2022 01:30 مساءً - التقى السفير هيثم صلاح، سفير جمهورية مصر العربية لدى فنلندا، بالسيدة/ Maria Ohisalo وزيرة البيئة والمناخ الفنلندية وعدد من كبار مسئولي ملف المناخ بوزارتي البيئة والخارجية الفنلنديتين، وذلك في إطار جهود الترويج لمؤتمر المناخ COP 27 الذى تستضيفه مصر في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، حيث أشارت الوزيرة الفنلندية إلى الاهتمام الكبير الذي توليه بلادها للعمل المناخي الدولي، وهو ما حدا بفنلندا للحرص على المشاركة رفيعة المستوى في فعاليات قمة قادة العالم يومي ٧ و٨ نوفمبر القادم، مثمنة جهود الرئاسة المصرية للإعداد الجيد للمؤتمر والتنسيق المستمر مع الدول الأطراف لضمان خروج المؤتمر بالنتائج المرجوة منه بشكل يعزز من العمل المناخي الدولي.

وفي سياق متصل، أطلع السفير المصري الوزيرة الفنلندية على الجهود المصرية والتقدم المحرز على المستوى الوطني في مجالات المناخ وإنتاج الطاقة المتجددة والاستثمار في الهيدروجين الأخضر، مشيراً إلى تقدم مصر بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة من خلال تحقيق تنوع مصادر الطاقة بحلول عام ٢٠٣٥، وهو ما أثنت عليه الوزيرة الفنلندية في إطار الاهتمام الفنلندي بموضوعات التحول الأخضر والحياد الكربوني، ودعم الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.