هشام آمنة: نسعى لإحداث نقلة نوعية بمستوى القيادات المحلية

جدة - نرمين السيد - قال وزير التنمية المحلية هشام آمنة إننا نسعى لإحداث نقلة نوعية بمستوى القيادات المحلية لبناء كادر محلى يليق بالجمهورية الجديدة قادر على موضوعات إدارة التغيير وإعداد استراتيجات تنمية الموراد داخل المحافظات والتخطيط التشاركى وإدارة بيئة العمل، بجانب امتلاك المهارات المهنية الأساسية المطلوبة بمجال إدارة الأصول المحلية وتعظيم الموارد الذاتية ودعم التنمية للاقتصادية المحلية وتقييم الخدمات.





جاء ذلك فى كلمة الوزير اليوم الخميس خلال ختام البرنامج التدريبى الأول الذى نظمته الوزارة لسكرتيرى عموم محافظات الصعيد لتعميم الممارسات الجيدة المطبقة فى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والخاصة بمهارات الإدارة والتغيير.

وأضاف آمنة أن البرنامج التدريبى لسكرتيرى العموم يأتى فى إطار تنفيذ تكليف رئيس الجمهورية بشأن تعميم الممارسات الجيدة التى طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بـ(قنا - سوهاج) خلال 3 سنوات، كما أنه يأتى ضمن الخطة الموضوعة لهذا الغرض والتى أقرها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورئيس لجنة تسيير البرنامج.

وأوضح أن هذا التدريب يأتى أيضا ضمن المحور الأول من الخطة التدريبية التى أعدتها الوزارة لتنفيذ التكليف الرئاسى على البرامج والمبادرات التنموية فى المحافظات، ويركز هذا المحور على تدريب القيادة العليا من نواب المحافظين وسكرتيرى العموم وسكرتيرى العموم المساعدين داخل المحافظات.

وتابع أن الوزارة نفذت مؤخرا برنامجا تدريبيا لنواب محافظى الصعيد لتنفيذ التكليف الرئاسى على الممارسات الجيدة وقيادة التغيير لمواجهة التحديات وحل المشكلات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أهمية دورة إدارة التغيير فى دعم المهارات اللازمة لسكرتيرى عموم المحافظات، ورفع قدراتهم لتوجيه فرق العمل بكافة البرامج التنموية، والمبادرات القومية بالمحافظات بما يساهم فى مواكبة وتحقيق التكيف الفعال ودمجه فى أدوار منظومة العمل، وتطبيق مجموعة الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وقيادة النقلة النوعية فى دور الإدارة المحلية التى تستهدفها الوزارة على مستوى المراكز والقرى المستفيدة من برنامج تطوير الريف المصرى كنوع من التكامل نحو هدف واحد فى ظل سعى الحكومة لتوفير حياة كريمة لجميع المصريين فى المحافظات.

وأشار إلى أن حزمة الممارسات المطورة التى تم تدريب سكرتير العموم عليها تتضمن عدة موضوعات منها إدارة التغيير، والإدارة بالنتائج، وإدارة بيئة العمل ومنظومة التخطيط المحلى المتكامل بالشكل المطور الذى تم تطبيقه بمحافظتى سوهاج وقنا، ومنظومة تحسين وتعظيم وحوكمة الإيرادات المحلية وإدارة الأصول المملوكة للمحافظات، وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية خلال تنفيذ مشروعات الإدارة المحلية، ومنظومة التعاقدات والمتابعة المميكنة لاستثمارات الإدارة المحلية، ودمج المواطنين فى تخطيط ومتابعة المشروعات، ومنهجية دعم التكتلات الاقتصادية وتطوير نظم ادارة التنمية الاقتصادية بالمحافظات.

وأوضح أن الوزارة تعمل حاليا على التجهيز لإطلاق الحزمة التدريبية الثانية من البرنامج التدريبى لسكرتيرى العموم بالصعيد خلال ديسمبر القادم والخاصة بالتخطيط والمتابعة ومشاركة المواطنين، مؤكدا اهتمام الوزارة لتنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بتعميم الممارسات الجيدة للبرنامج بمحافظات الصعيد.

وأشاد بمستوى التعاون القائم بين الوزارة واتحاد البلديات الهولندى ووكالة التعاون الدولى للاتحاد VNG إنترناشيونال - أحد أقدم وأقوى اتحادات الحكومات المحلية على مستوى العالم - لتأهيل وتدريب الكوادر المحلية بعدد من المحافظات وتنفيذ مشروع دعم الإصلاح الإدارى والتنمية المحلية.

واستمر البرنامج التدريبى الذى تم تنفيذه بمقر وزارة التنمية المحلية لمدة 4 أيام، ونفذ التدريب اتحاد البلديات الهولندى VNG بوصفه استشارى دعم تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذى ينفذ بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولى.