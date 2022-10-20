لعبة الموت.. خبير تربوى يوجه نصائح لحماية الطلاب من «تحدى كتم الأنفاس»

جدة - نرمين السيد - ونقل طلاب المدارس، فكرة "لعبة الموت" من خلال مواقع التواصل الاجتماعى خاصة تطبيق "تيك توك"، وبمجرد تنفيذ التحدى يتعرض الطالب لحالة إغماء، نتيجة كتم نفسه وعدم وصول الأكسجين إلى المخ، وقد يترتب على ذلك مضاعفات خطيرة مثل التشنجات وحالات الخوف والهلع والغيبوبة.

وقال شوقى -فى تصريح لموقع "دوت الخليج"- إن تحدى كتم الأنفاس، يهدد حياة الطلاب، وقد يسبب الوفاة خلال لحظات، مشددا على ضرروة تضافر جهود كل من الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام؛ للتوعية بمخاطر هذه اللعبة.

ونصح أستاذ علم النفس بتطبيق التالى:

- الحوار الهادئ مع الأطفال فى نطاق الأسرة أو المدرسة؛ لتوضيح خطورة مثل هذه اللعبة التى قد تسبب الوفاة فى الحال، وتودى إلى ضياع مستقبل الطالب المشارك فى اللعبة باعتباره قاتل.

- عرض نماذج أمام الطفل لآخرين يمارسون هذه اللعبة، ويطلب منه تحديد المخاطر الناتجة عنها.

- شغل أوقات الطفل بشكل مستمر سواء بالمذاكرة أو ممارسة الألعاب المفضلة والتى لا تنطوى على مخاطر.

- مراقبة سلوك الطفل، ومنحه المكافآت على الأداء الجيد فى أنشطة الحياة المختلفة.

- توعية الطفل بأن جسده خط أحمر، لا يجوز لأحد لمسه حتى لو كان زميله فى المدرسة وفى إطار لعبة معينة.

- محاولة إشراك الطفل فى الألعاب الرياضية الشبيهة بكتم الأنفاس، لكنها لا تنطوى على خطورة مثل: الكاراتيه والجودو.

- استغلال يوم الأنشطة بالمدارس أو باقى أوقات فراغ الطفل فى ممارسة أى نشاط يفرغ طاقته مثل: الجرى أو لعب الكرة أو المسرح والموسيقى وغير ذلك.

- اتخاذ إجراءات رادعة ضد الأطفال الذين يمارسون تحدى كتم الأنفاس تصل للفصل من المدرسة.

- تخصيص 5 دقائق فى بداية كل حصة دراسية، يناقش خلالها المعلم خطورة تلك اللعبة مع الطلاب.

- نشر صور فى وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى، تثير الخوف لدى الأطفال من عواقب ممارسة اللعبة.

- ممارسة الأخصائى النفسى بالمدرسة دوره فى توعية الأطفال بخطورة اللعبة.

وحذرت وزارة التربية والتعليم، الطلاب وأولياء الأمور، من هذه اللعبة الخطيرة التى تعرض حياتهم للخطر.

ووجهت الوزارة الإدارات التعليمية كافة على مستوى الجمهورية، بالتنبيه على مديرى المدارس لمراقبة أى أنشطة غير معتادة يقوم بها الطلاب قد تضر بهم، وتنفيذ حملات توعية بأضرار الألعاب الإلكترونية التى يسعى البعض لتطبيقها على أرض الواقع.

وأهابت بأولياء الأمور، مراقبة سلوك أبنائهم على على الهواتف الذكية، وتوعيتهم بمخاطر الألعاب الإلكترونية باعتبارهم شريكا أساسيا مع الوزارة فى تربية الطلاب.