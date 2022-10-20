مدبولى مشيدا بافتتاح مصنع الرمال السوداء: تعظيم لاستغلال ما نمتلكه من ثروات

جدة - نرمين السيد - وأشار رئيس الوزراء، إلى الاحتفالية التى أقيمت لتخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية، والتى شرفت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، مقدما فى هذا الصدد التهنئة للفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والانتاج الحربى، على التنظيم الرائع لهذه الاحتفالية، كما قدم التهنئة للخريجين الجدد، بانضمامهم إلى صفوف رجال القوات المسلحة، الذين لهم كل التحية والتقدير على دورهم وجهودهم فى حماية أمن وسلامة البلاد.

وأشاد رئيس الوزراء بما شهدناه أمس، من افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمصنع الرمال السوداء، بمدينة البرلس، بمحافظة كفر الشيخ، لافتا إلى أن هذا المشروع الذى كان حلما منذ سنوات طويلة، وأصبح حقيقة اليوم، يأتى ضمن مساعى الدولة الحثيثة نحو تعظيم استغلال ما نمتلكه من ثروات ومقومات طبيعية حبا الله بها مصر، وفى إطار الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية، موجها فى هذا الصدد الشكر للرئيس السيسى، على ما لاقاه هذا المشروع من دعم ومتابعة من سيادته لمختلف خطواته حتى نشهد افتتاحه اليوم، كما وجه كذلك الشكر على مختلف الجهود المبذولة من جانب القوات المسلحة والشركات المشاركة فى أعمال تنفيذه.

وأكد رئيس الوزراء أنه بهذا الافتتاح، نكون كدولة قد نفذنا الجزء الأصعب، فى هذا المجال الواعد، ومن ثم ندعو مؤسسات القطاع الخاص للشراكة أو ضخ الاستثمارات لإنشاء العديد من المصانع، التى من شأنها تحقيق المزيد من الاستفادة من الثروات الموجودة، وتعظيم القيمة المضافة من خلالها، مجددا تأكيد دعم الدولة المستمر للقطاع الخاص لمزيد من المشاركة فى الأنشطة الاقتصادية، وذلك بما يحقق الأهداف المرجوة.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الاجتماع، إلى اللقاء الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع وفد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين من مختلف القطاعات الصناعية، منوها بأن هذا اللقاء يأتى تأكيدا لحرص الدولة وقياداتها على دعم مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتنمية دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى خلال هذه الفترة، كمشارك أساسى ومحورى فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والقومية، التى يتم اقامتها فى مختلف القطاعات.

وأكد رئيس الوزراء على توجيه الرئيس السيسى المستمر للحكومة بأهمية عقد المزيد من اللقاءات والحوارات مع مختلف رجل الأعمال والمستثمرين، للتعرف المباشر على ما قد يواجههم من مشكلات أو تحديات، وذلك سعيا للتعامل معها بشكل فورى، دعما لجهود تهيئة المناخ المواتى لضخ المزيد من الاستثمارات فى مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع الصناعة، الذى يعد قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بالكلمة التى ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال افتتاح أسبوع القاهرة للمياه فى نسخته الخامسة تحت عنوان (المياه فى قلب العمل المناخى)، والذى أكد خلالها على دور هذا المؤتمر الذى تنظمة مصر كونه منصة إقليمية ودولية فاعلة لدعم الحوار حول قضايا المياه، يستهدف الخروج بتوصيات ناجحة قادرة على دفع أجندة المياه الدولية، بما فيها تعزيز التطلعات التنموية ورخاء العالم واستقراره.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه الدعوة، خلال كلمته، للمشاركة فى فعاليات القمة العالمية للمناخ COP27 ، والتى تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ، الشهر القادم، وستشهد طرح مصر لمبادرة العمل على التكيف مع المياه والقدرة على الصمود ، ومن المقرر أن تستضيف مصر فى هذا الإطار مركزا أفريقيا للمياه والتكيف مع المناخ ، وذلك فى إطار جهود مصر لدعم القدرات الأفريقية فى هذا المجال الهام.

وأوضح الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، أن عدد المشاركين فى فعاليات أسبوع القاهرة للمياه فى نسخته الخامسة، بلغ 3300 مشارك، و100 وفد من علماء وخبراء المياه، وطلاب وممثلى الجامعات، مشيرا إلى أن وثيقة القاهرة تعد أحد أهم مخرجات أسبوع القاهرة للمياه ، مستعرضا أبرز مخرجات هذا المؤتمر المهم.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الاجتماع، إلى انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادى- مصر 2022، الأحد المقبل، والذى يأتى تنفيذا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف من خلاله التوصل إلى خارطة طريق اقتصادية للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، تتضمن سياسات وتدابير واضحة تسهم فى زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصرى، كاشفا عن أن المؤتمر سيشهد الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين، تحقيقا للمستهدفات القومية.

وعن الاستعدادات النهائية لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP 27 ، شرح رئيس الوزراء ما يتم من تعاون وتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة المعنية، سعيا للخروج بالمؤتمر بأفضل صورة ممكنة، وبما يعكس قدرة مصر على تنظيم مثل هذه الاحداث والفعاليات الدولية، مشيرا إلى زيارته التى قام بها مؤخرا لمدينة شرم الشيخ، والتى تابع خلالها مختلف الاستعدادات والترتيبات النهائية لانعقاد هذا المؤتمر المهم.