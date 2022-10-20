وزير الإنتاج الحربى: شركة حلوان للمسبوكات تلبى الاحتياجات العسكرية والمدنية

جدة - نرمين السيد - تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربى) إحدى الشركات التابعة للوزارة، يرافقه عدد من المسؤولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى.





فى البداية اجتمع الوزير "محمد صلاح" برئيس مجلس إدارة شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربى) ومساعدوه ومجلس إدارة الشركة، حيث اطلع على الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بواسطة الشركة (مصنع 9 الحربى) والتى تضم عدة مسابك مجهزة بأحداث المعدات التكنولوجية القادرة على تلبية الاحتياجات العسكرية والمدنية من المسبوكات الهندسية الدقيقة والخفيفة والمتوسطة والثقيلة عالية التقنية، كما تم استعراض الخطط المستقبلية التى تعتمد عليها الشركة لتطوير الأداء.

عقب ذلك قام وزير الدولة للإنتاج الحربى بجولة تفقدية بالشركة بدأت بالمسبك الجديد بالشركة (مصنع 9 الحربى) والذى تم إنشائه لتلبية احتياجات القوات المسلحة والقطاع المدنى بالدولة من المسبوكات الهندسية اللازمة لصناعة المعدات وقطع الغيار ومكونات الأجهزة والذى تبلغ طاقته السنوية (20) ألف طن.

كما تفقد خطوط الإنتاج بالشركة والتى تدخل منتجاتها فى العديد من الصناعات المغذية (الطنابير بأحجامها المختلفة، صرر العجل، فرن الشكمان، المسبوكات الأخرى المغذية لصناعة السيارات، أغطية وبراويز الصرف الصحى وبالوعات صرف مياه الأمطار بأحدث طرازاتها، جسم الكباس لمواتير الثلاجات، قطع غيار شدادات الكهرباء، لقم الفرامل الخاصة بهيئة السكة الحديد) ويتم تصنيعها وفقاً لأحدث الوسائل التكنولوجية وبأعلى معايير الجودة العالمية لما تتميز به الشركة من توافر لخطوط إنتاج تضاهى خطوط الإنتاج العالمية وعمالة مدربة على أعلى مستوى.

حرص الوزير محمد صلاح خلال الجولة على الحديث مع العاملين بالشركة عن قرب وتفقد أحوالهم والاستماع إلى مختلف مقترحاتهم بشأن عمليات التصنيع وكيفية زيادة الإنتاج وتحسين الأداء، مؤكدا ترحيبه بالإطلاع على أفكارهم وآرائهم وترجمتها إلى قرارات تساهم فى التطوير قائلا: "باب مكتبى مفتوح للجميع ومستعد لمناقشة كافة الأفكار البناءة من أجل العمل على تطوير العملية الإنتاجية والنهوض بالإنتاج الحربى".

كما أكد وزير الدولة للإنتاج الحربى على إيمانه بقدرات الشباب على الابتكار وإمكانيات ذوى الخبرة وأهمية نقل معارفهم لشباب المهندسين والفنيين، مشجعا جميع العاملين على بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب لرفعة شأن الشركة.

بدوره صرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر بأن شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربى) تسعى بشكل دائم من خلال نخبة من المهندسين ذوى الخبرة والعمالة الفنية الماهرة إلى تقديم منتجات تلبى احتياجات عملائها وذلك بجودة عالية وبأسعار منافسة، كما تحرص على تطوير منتجاتها باستخدام أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا صناعة المسبوكات حول العالم، وذلك لدعم وتعزيز الاقتصاد القومى.