«البحوث الزراعية»: حصول معهد وقاية النباتات على أول شهادتى اعتماد أيزو

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس مركز البحوث الزراعية الدكتور محمد سليمان عن حصول معهد بحوث وقاية النباتات على أول شهادتى أيزو ، وفقا لتوصية لجان المراجعة الدولية التى أنهت زيارتها لمراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالمعهد.





وأكد رئيس مركز البحوث الزراعية تميز معهد بحوث وقاية النباتات فى تطبيق المعايير الدولية للجودة الذى يعكس استراتيجيته للسير وفق خطة ورؤية المركز المستقبلية.

من جانبه، قال مدير معهد بحوث وقاية النباتات الدكتور أحمد عبدالمجيد، إن حصول المعهد على الاعتماد من المجلس الوطنى للاعتماد (إيجاك) بالإشتراك مع إحدى الشركات الإنجليزية.

وأضاف أن المواصفة الدولية ISO 9001:2015 تعد من أكبر الشهادات العالمية لمراجعة النظم الإدارية، حيث تقوم على التأكد من تطابق الوثائق مع الواقع الإدارى الفعلى، وتتضمن عدة بنود رئيسية تختص بمتطلبات أنظمة الجودة مثل إجراء سياق المؤسسة، القيادة، التخطيط، الدعم، تقييم الأداء، تقييم المخاطر والإجراء التشغيلى للمعهد، والذى يعتبر من أهم بنود المواصفة، حيث تضم نشاط المعهد البحثى والإرشادى والإنتاجى والتحسين المستمر للنهوض بالصحة النباتية وحماية المزروعات من الأفات الحشرية والحيوانية.

وأوضح أن معايير الأيزو تعتمد على توافر التخطيط ومؤشرات التنفيذ، وإجراءات التصحيح التى يتم اتخاذها لضمان رضاء العملاء عن الخدمات المختلفة التى يقدمها المعهد من خلال الوحدة ذات الطابع الخاص، وذلك بهدف الوصول إلى المستوى العالمى المرموق، والذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة.

وأشار عبدالمجيد إلى حصول المعهد على شهادة الاعتماد ISO 21001:2018 لمركز التدريب والاستشارات لوقاية النباتات، مؤكدا أهمية وجود مركز تدريب معتمد يهدف إلى رفع كفاءة الباحثين ومهندسى المكافحة والإرشاد بجميع مديريات الزراعة والطلاب وخريجى الكليات والنحالين والمهتمين بإنتاج الحرير، كما يقدم المركز الدعم والتعاون مع المنظمات غير الحكومية للتدريب على مشاريع التنمية الزراعية المستدامة والاهتمام بالمرأة الريفية كجزء فاعل فى المجتمع الزراعى، كما يستهدف تقديم الاستشارات اللازمة لوقاية جميع المحاصيل من الآفات والحصول على منتج زراعى آمن مع الحفاظ على التوازن البيئى.