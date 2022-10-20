الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من نظيره الكورى الجنوبى لبحث التعاون الاقتصادى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 أكتوبر 2022 12:30 مساءً - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس يون سوك، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين خاصةً على الصعيد الاقتصادي والاستثماري في اطار علاقات الصداقة بين مصر وكوريا الجنوبية، وفى ضوء النماذج الناجحة التي تقدمها الاستثمارات الكورية في مصر فى العديد من المجالات.

كما تم تبادل وجهات النظر بشأن الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وكذلك سبل التعاون في قضايا تغير المناخ، خاصةً في ضوء استضافة مصر المرتقبة للقمة العالمية للمناخ في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.