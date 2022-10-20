التعليم العالي: مركز بحوث الفلزات ينظم ورشة عمل مصرية إيطالية بعنوان ”تصنيع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - استعرض د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، حول ورشة العمل الأولى التي نظمها المركز فى إطار التعاون العلمي المتبادل بين مصر وإيطاليا من خلال بروتوكول التعاون بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى مصر "المُمول للمشروع"، وأكاديمية العلوم الإيطالية، وذلك تحت عنوان "تصنيع الأغشية المرنة للترشيح الفائق لتنقية مياه الصرف".

وأوضح التقرير أن الورشة تأتي في إطار أنشطة مشروع التبادل العلمى المشترك بين مركز بحوث وتطوير الفلزات، ومعهد تكنولوجيا الأغشية بإيطاليا.

وأوضح د. عويس أن المشروع يعمل على وضع الأسس لإنتاج أغشية غير عضوية هجينة جديدة مُحملة بمواد عضوية مُختلفة لتطبيقات معالجة المياه، ويسمح النهج المُقترح بدمج الفوائد الناتجة عن المواد غير العضوية والكربون، مما يُسهل طرق عمل الأغشية فى معالجة المياه، وتوفير أداء فائق من حيث المُقاومة الكيميائية والحرارية والميكانيكية فيما يتعلق بالأغشية البوليمرية التقليدية، والتى تعرض مرونة عالية من حيث النفاذية والقدرة على الفصل، لافتًا إلى أن الورشة ناقشت كافة المُستجدات حول أنشطة المشروع الثنائي الذي تقوم به المؤسستين، وتم عقد دائرة حوارية مُستديرة لمناقشة أفق التعاون المستقبلى والأنشطة المقبلة المُقترحة للمشروع.

وأشار رئيس المركز إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز تبادل الباحثين بين المؤسستين، وبدء نشاط علمى متكامل في هذا المجال، بالاستفادة من الخبرة المميزة لدى الفريقين.

وأضاف د. حمدى مأمون الباحث الرئيسي بالمشروع، وباحث بقسم المُعالجة الكيميائية والكهربائية بالمركز، أن المشروع يعمل على تطوير غشاء غير عضوى مرن للترشيح الفائق، ويعتمد على الهيروكسي أباتيت المُطول لتنقية مياه الصرف، مشيرًا إلى أن ورشة العمل تضمنت محاضرتين، الأولى عن الجهود المبذولة داخل القسم لتطوير أغشية جديدة صالحة لاستخدامها فى تكنولوجيا التعدين لتُصبح أكثر استدامة، ومدى تقدم العمل بالمشروع، واستعرضت المحاضرة الثانية النتائج التى تم الحصول عليها والخطط المستقبلية لدفع العمل.

كما شملت الفعاليات محاضرتين للجانب الإيطالي، وألقى المحاضرة الأولى الدكتورة فرانشيسكا روسو وتناولت فيها الطرق المختلفة للمواد المُستدامة والمُستخدمة في تحضير الأغشية، وقدم الدكتور فرانشيسكو غاليانو في المحاضرة الثانية استعراضًا للأنشطة المختلفة لمعهد تكنولوجيا الأغشية بإيطاليا.

كما قام الجانب المصري بتسليم عينات الأغشية للفريق الإيطالي، بهدف إجراء التجارب اللازمة واختبارها فى إيطاليا استكمالاً لأنشطة المُقترح، كما تمت مناقشة تقديم الدعوة التالية لمقترحات المشروعات المُشتركة 2022/2023.

وعلى هامش فعاليات الورشة، قام الفريق الإيطالى بجولة تفقدية لزيارة الأقسام المختلفة بمركز بحوث الفلزات للتعرف على البنية التحتية والمعدات الخاصة بالأنشطة المختلفة للمركز والوحدات النصف صناعية التابعة له، وأشاد أعضاء الفريق بمستوى المركز والإمكانات التى يمتلكها كبيت خبرة للصناعة المصرية.