وزير التنمية المحلية يهنئ محافظ الوادى الجديد بإعلان فوز مدينة الخارجة عاصمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - تقدم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، بالتهنئة إلى اللواء محمد الزملوط محافظة الوادى الجديد وجميع العاملين بالمحافظة بعد إعلان وزراء البيئة العرب فوز مدينة الخارجة واختيارها عاصمة البيئة العربية في عام 2022 وذلك خلال اجتماعهم الوزاري بجامعة الدول العربية .

وقال وزير التنمية المحلية أن فوز مدينة الخارجة يأتى تتويجاً لجهود المحافظة والممارسات البيئة التي تشهدها المدينة والتي تعتمد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ، لافتاً إلى أن " الخارجة " تعد أول مدينة خضراء وصديقة للبيئة والمناخ وتقوم عملية التنمية بها على الحفاظ على البيئة وعدم وجود أي مصادر للتلوث أو ممارسات خاطئة ذات تأثير على البيئة .

كما أشاد اللواء هشام آمنة بجهود السيدة / حنان مجدى نائبة المحافظ على متابعتها للجنة المشرفة على إعداد الملف الخاصة بمشاركة المدينة في المسابقة وكافة الجهود المبذولة على كافة المستويات والتي أهلت مدينة الخارجة لحصد اللقب، وتمثيلها المشرف للدولة المصرية على الصعيد العربي.