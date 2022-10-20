السيسى يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية كوريا الجنوبية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس يون سوك، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول التباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين خاصةً على الصعيد الاقتصادي والاستثماري في اطار علاقات الصداقة بين مصر وكوريا الجنوبية، وفى ضوء النماذج الناجحة التي تقدمها الاستثمارات الكورية في مصر فى العديد من المجالات.

كما تم تبادل وجهات النظر بشأن الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وكذلك سبل التعاون في قضايا تغير المناخ، خاصةً في ضوء استضافة مصر المرتقبة للقمة العالمية للمناخ في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.

واضاف المتحدث الرسمي، بأن السيد الرئيس تقدم بالتهنئة لرئيس كوريا الجنوبية بمناسبة الاحتفال خلال شهر أكتوبر الجاري بيوم تأسيس "جمهورية كوريا"، مؤكداً سيادته اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة الممتدة التي تربطها بكوريا الجنوبية، والشراكة القائمة بينهما،

من جانبه، أعرب الرئيس الكوري عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة من السيد الرئيس، مثمناً تميز العلاقات التي تجمع بلاده مع مصر، ومعرباً عن التقدير الكبير الذي يكنه شعب كوريا الجنوبية لمصر ولحضارتها العريقة، وتطلع كوريا الجنوبية لتعزيز العلاقات الثنائية المتبادلة على مختلف المستويات، خاصةً الاقتصادية والتجارية، وزيادة حجم الاستثمارات الكورية في ظل ما تشهده مصر من نمو اقتصادي وحركة تنمية شاملة.