القوى العاملة: تدريب عملي في ” مطروح”على حالات الطوارئ

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة مطروح، يفيد بقيام إدارة السلامة و الصحة المهنية بالمديرية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بمطروح بعمل تدريب عملي للعاملين بالشركة على كيفية التعامل مع حالات الطوارئ ( تسرب غاز- أماكن مغلقة ) .

وقال عاطف درويش مدير المديرية في تقريره ،أن التدريب تم بحضور مصطفى جابر مدير إدارة السلامة و الصحة المهنية بالقوى العاملة و مدير عام السلامة و الصحة المهنية بالشركة القابضة و ذلك في ظل استعدادات الشركة لموسم الشتاء و تمهيدا لإنشاء أول مركز تدريب عملي للسلامة والصحة المهنية بمقر الشركة بمطروح.

وأشار الى أنه من الضروري تنفيذ هذه السيناريوهات العملية لحالات الطوارئ في كافة الشركات والمصانع التي قد تتعرض للأزمات ، لرفع الوعي بتعليمات السلامة والصحة المهنية بين العاملين .