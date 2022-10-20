عاجل- الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من نظيره الكورى الجنوبى

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائى بين البلدين خاصة على الصعيد الاقتصادى والاستثمارى فى إطار علاقات الصداقة بين مصر وكوريا الجنوبية، وفى ضوء النماذج الناجحة التى تقدمها الاستثمارات الكورية فى مصر فى العديد من المجالات.
كما تم تبادل وجهات النظر بشأن الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وكذلك سبل التعاون فى قضايا تغير المناخ، خاصة فى ضوء استضافة مصر المرتقبة للقمة العالمية للمناخ فى نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.
وأضاف المتحدث الرسمى، بأن الرئيس تقدم بالتهنئة لرئيس كوريا الجنوبية بمناسبة الاحتفال خلال شهر أكتوبر الجارى بيوم تأسيس "جمهورية كوريا"، مؤكدا اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة الممتدة التى تربطها بكوريا الجنوبية، والشراكة القائمة بينهما،
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