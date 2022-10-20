تواصلوا معنا.. القومى للطفولة يحذر من محاكاة الأطفال للعبة تؤدى للوفاة

جدة - نرمين السيد - رصد المجلس القومى للطفولة والأمومة من خلال خط نجدة الطفل 16000 وعبر مواقع التواصل الاجتماعى، قيام بعض الطلاب فى عدد من المدارس بمحاكاة لعبة عبر أحد التطبيقات الإليكترونية تمثل خطرا عليهم.





حيث انتشرت اللعبة بين الطلاب عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وتقوم اللعبة على أن الطفل يقوم بكتم أنفاسه وبشكل تدريجى يقلل دخول الأكسجين للرئتين والمخ حتى يفقد الوعى ويتم تصويره وبعدها يقوموا بإفاقته.

وناشد المجلس القومى للطفولة والأمومة، وفقا لبيان صحفى، أولياء الأمور بمتابعة أطفالهم وتعريفهم بمخاطر مثل تلك الألعاب على التطبيقات والمواقع الاليكترونية، ورفع وعيهم بعدم محاكاة أى فيديوهات أو مشاهد يتلقونها عبر الإنترنت، وبناء الثقة بينهم لحمايتهم من مخاطر تلك الألعاب القاتلة حماية لأطفالهم، وتعريفهم بأن محاكاة تلك الألعاب تؤدى إلى مشاكل وأضرار صحية قد تؤدى إلى الوفاة.

ومن جانبه أوضح الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان للسكان والمشرف على المجلس القومى للطفولة والأمومة، أن نسبة الأطفال المستخدمين للإنترنت فى مصر تصل إلى 34 % وهى من أعلى النسب عالميا، مما يتطلب تدخلات وقائية؛ لمواجهة هذه المخاطر بهدف حماية الأطفال على الإنترنت ودعم الاستخدام الايجابى للانترنت والتقنيات الرقمية واستخدام أدوات تقنية للحد من المحتوى الضار على الإنترنت.

وأضاف نائب وزير الصحة والسكان للسكان، أنه ينبغى على الأسر توعية الأطفال بأن الألعاب المباحة هى التى تكون مصدر للترفيه الايجابى والتى لا تعود عليه بالضرر، وألا تكون مضيعة للوقت ولا تعرضه هو وزملاءه لتأثيرات تضر بصحتهم وحياتهم أو أخلاقهم وعقولهم، مشيراً إلى أهمية الإرشاد التربوى والأسرى وبرامج رفع وعى الأطفال والمراهقين بتلك المخاطر لحماية أنفسهم منها ومن التأثيرات الضارة لمواقع الإنترنت بصفة عامة والألعاب الإلكترونية بصفة خاصة.

ونوه المجلس القومى للطفولة والأمومة عن وجود خدمة الدعم النفسى والمشورة الأسرية من خلال وحدة الدعم النفسى والإرشاد الأسرى التابعة للإدارة العامة لنجدة الطفل، ويناشد المواطنين بالتواصل مع الخط الساخن خط نجدة الطفل 16000 أو عبر تطبيق الواتس آب على الرقم 01102121600، لتلقى الدعم والمشورة فى كيفية التعامل مع الأطفال وخاصة فى سن المراهقة فهى مرحلة دقيقة مليئة بالتغيرات والاحتياجات التى يمر بها الأطفال والتى تحتاج إلى التعامل معها بأساليب علمية.

المتحدة تطلق أكبر مشروع محتوى أطفال

الجدير بالذكر أن الشركة المتحدة أعلنت عن إطلاق أكبر مشروع محتوى أطفال فى الإعلام العربى لحماية وتشكيل وعى النشء الجديد، من خلال برامج وأجندات مهمة تحافظ على هويتهم الثقافية وتنمى فيها وطنيتهم.