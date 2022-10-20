وزيرة الهجرة: مصر حريصة على دعم وتعزيز العلاقات مع الكويت (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبلت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أحمد إسماعيل بهبهانى، رئيس تحرير جريدة الخليج الكويتية والمنسق العام لمعرض الكويت فى مصر، وذلك بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، ونشأت محمد الدبيس مدير تحرير جريدة الخليج الكويتية.





ورحبت السفيرة سها جندى بأحمد بهبهانى، مشيدة بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين الدولتين، وقالت سيادتها إن هذه العلاقات شهدت محطات مهمة ستبقى حاضرة فى سجلات التاريخ وذاكرة الشعبين، وأن الدولة المصرية حريصة على تعزيز هذه العلاقات وتدعيمها، مثمنة أيضا جهود السفير أسامة شلتوت سفير مصر بدولة الكويت، وكذلك القنصل العام هشام عسران قنصل مصر العام لدى الكويت.



وتناول اللقاء الحديث حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والاستعدادات الجارية لتنظيم الأسبوع الكويتى الـ 13 فى مصر (معرض الكويت فى مصر)، والذى سيقام برعاية رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى، خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر 2022 فى القاهرة، بمشاركة أكثر من 80 جهة كويتية ومصرية فى قطاعات الاستثمار والعقار والبنوك والسياحة والإعلام والثقافة والاتصالات وغيرها، وذلك تجسيدا وتوطيدا للعلاقات المتميزة بين الكويت ومصر على المستويين الرسمى والشعبى.



وأعرب أحمد إسماعيل بهبهانى عن امتنانه بلقاء السفيرة سها جندى، وقدم لها التهنئة على توليها حقيبة وزارة الهجرة، كما عبر عن سعادته بزيارته إلى مصر وفخره وانبهاره بإنجازات الدولة المصرية والمشروعات القومية الكبرى الجارية على أرضها، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات الطرق والنقل التى أصبحت تضاهى النماذج العالمية، وقال إن مصر هى عمقنا العربى وعلاقاتنا بها تاريخية وطيدة وجذورها عميقة.



وفى ختام اللقاء، وجه أحمد إسماعيل بهبهانى دعوة إلى السفيرة سها جندى لحضور الأسبوع الكويتى الـ 13 فى جمهورية مصر العربية والمشاركة فى افتتاح معرض الكويت فى مصر ، واقترح البهبهانى إقامة جناح خاص لوزارة الهجرة فى المعرض للتعريف بأنشطتها وملفاتها.

يشار إلى أن الأسبوع الكويتى فى مصر يشكل فعالية اقتصادية واستثمارية وثقافية وإعلامية، كما يعد فرصة لإلقاء الضوء على التطور الكبير الذى وصلت إليه المؤسسات والهيئات الكويتية وعلى نمو الحركة الاقتصادية، ما يسهم بشكل كبير فى فتح آفاق تعاون أوسع بين البلدين.