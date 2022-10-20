بوسط القاهرة.. مدبولى يشهد تدشين المرحلة الأولى من مشروع «كايرو بايك» (صور)

جدة - نرمين السيد - وحضر تدشين المشروع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وخالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ونواب المحافظ، والرئيس التنفيذى لصندوق التنمية الحضرية، وعدد من السفراء، وشركاء التنمية من البرنامج والمؤسسات المعنية.

وعقب الافتتاح، عبر رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بهذا الحدث، الذى يشهد انطلاق منظومة جديدة فى مصر تعتمد على استخدام وسائل نقل نظيفة بديلة للسيارات، خاصة أن الدولة تسعى إلى تشجيع الشباب ومختلف فئات المجتمع على التقليل من استخدام السيارات الخاصة لتقليل الزحام، والحد من التلوث عبر توفير وسيلة نقل آمنة ومناسبة، حيث يقوم هذا المشروع على نشر استخدام الدراجات وتعزيزها بمختلف مناطق العاصمة، ولا سيما أن إطلاق هذا المشروع اليوم، يأتى متزامنا مع انطلاق قمة الدول الأطراف فى الاتفاقية الإطارية لمؤتمر المناخ (COP 27) بعد أيام قليلة، والذى تشرف مصر باستضافته.

وقدم الدكتور مصطفى مدبولى التحية والتقدير لكل من أسهم فى هذا المشروع المهم من جميع شركاء التنمية المعنيين، كما وجه الشكر لمحافظة القاهرة على تبنيها هذا المشروع، الذى من شأنه إحداث نقلة عصرية فى وسائل النقل، خاصة بعد اكتمال جميع مراحله، مما يؤدى إلى تحسين نوعية الهواء وجودة الحياة، ويحقق تجربة فريدة من نوعها للمواطنين.

وعقب ذلك، التقط رئيس مجلس الوزراء صورة تذكارية مع جميع شركاء التنمية، من المسؤولين عن مشروع "كايرو بايك"، ثم تم عرض فيلم تسجيلى عن المشروع، جرى خلاله التنويه إلى أن فكرة منظومة مشاركة الدراجات (Bike-sharing) تقوم على أن تكون المدينة بها شبكة كبيرة من نقاط تتوافر بها دراجات للاستخدام العام، وتدار تلك المنظومة بتطبيق على الموبايل أو بوسائل دفع أخرى - مثل بطاقات مدفوعة مقدماً - لتتناسب مع جميع الفئات وبأسعار منخفضة، وسيتم توفيره الآن فى وسط البلد بالمرحلة الأولى، على أن يتم التوسع فيها تدريجياً فيما بعد.

كما تم التنويه إلى أنه يتم توريد وتشغيل المنظومة من خلال تحالف من شركة مصرية رائدة وشركة دنماركية لها سابق خبرة فى أكثر من 70 مدينة حول العالم وشبكة من أكثر من 16000 دراجة.

وقال خالد عبد العال، محافظ القاهرة: إننا اليوم ونحن على أبواب مؤتمر تغير المناخ، تسعى محافظة القاهرة لمواكبة تطورات العصر وتقديم كل ما هو من شأنه دعم تكامل وسائل المواصلات الصديقة للبيئة، وتيسير الممارسات الصحية وتعدد الاختيارات، وجميع العناصر التى تتسم بها المدن المستدامة؛ وذلك سعياً للحد من الاعتماد المتزايد على السيارات وتحسين نوعية الهواء وجودة الحياة، وأيضاً لـحق المواطن فى التمتع بتجربة التنقل بمناطق مختلفة بمدينة القاهرة.

وأوضح محافظ القاهرة أن مشروع "كايرو بايك" هو نتاج شراكة بين محافظة القاهرة، وشركاء التنمية منذ بداية مراحل التخطيط وصولاً لإبرام عقد التعاون الخاص بمنظومة مشاركة الدراجات، وذلك بدعم وتمويل من مؤسسة "دروسوس" السويسرية، بجانب دعم فنى وإشراف من قِبل معهد سياسة النقل والتنمية ITDP، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UNHABITAT.

وفى الإطار نفسه، أشار خالد عبد العال إلى أنه تمت بنجاح عدة مراحل مهمة فى الفترة الماضية من التخطيط والدراسات اللازمة، والتشاور المجتمعى، وحملات التوعية، ومراحل التشغيل التجريبى لتفهم الاحتياجات الخاصة بمختلف الفئات المجتمعية، وصولاً للانتهاء من تجهيز محطات ودراجات المرحلة الأولى وأنظمة الدفع، وتم كذلك إعداد أول مرحلة من مسارات الدراجات فى وسط المدينة لتمثل خطوة أولى فى رحلة تغير ثقافى تدريجى ورحلة تعلم.

كما أكد المحافظ أن "الدراجات التشاركية" هو مشروع مهم للغاية لفتح باب النقاش بين المدن ورؤساء المحليات والمحافظين والقطاع الخاص والمجتمع الدولى حول كيفية دعم مدننا فى مصر وحول العالم لتحقيق الالتزام العالمى لخلق عالم خالٍ من الكربون، ولذا، فيتعين علينا كحكومات محلية وهيئات دولية أن نعمل معا لدعم مدننا لتمكينها من مجابهة هذا التحدى.

من ناحيتها، عبرت رانيا هدية، مدير مكتب مشروعات مصر - برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، عن أنها شرفت بتواجدها اليوم فى هذا الحدث لإطلاق أول نظام لمشاركة الدراجات فى القاهرة ، مشيرة إلى أن هذا المشروع بدأ كفكرة فى عام 2016 ونأمل أن يكون له أثر إيجابى فى النسيج الحضرى فى القاهرة، ومؤكدة فى الوقت نفسه أن القاهرة هى المكان المثالى لمشاركة الدراجات حيث تتوافر بها أحياء متعددة الاستخدامات، وكل هذا موجود بكثافة متوسطة إلى عالية؛ وهذا ما يخلق طلبًا على ركوب الدراجات ويجعل الرحلات القصيرة والمتوسطة ممكنة بالدراجة.

كما أعربت الدكتورة وسام البيه، المدير الإقليمى لمؤسسة "دروسوس" السويسرية، عن سعادتها لهذه الفرصة التى أتيحت من خلالها للمؤسسة المساهمة فى هذا المشروع المهم، كما عبرت عن امتنانها للتعاون المستمر مع محافظة القاهرة، واستمرار المؤسسة فى دعم المشروعات المختلفة فى مصر، مؤكدة أنه من خلال دعم الحكومة المصرية لتوفير وسائل نقل متاحة بتكلفة منخفضة، يتم تسهيل إمكانية التنقل داخل القاهرة والمشاركة بنشاط فى المجتمع، مما يؤثر بشكل إيجابى على الصحة والبيئة.

وخلال الاحتفالية، أجرى السفير الدنماركى تجربة ركوب دراجة تشاركية، وأثنى على التجربة قائلا إنه يستخدم نفس التطبيق للدراجات التشاركية فى الدانمارك. وقام عدد من الشباب أيضا بتجربة الدراجات، معبرين عن سعادتهم بالمشروع.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع يتضمن توريد وتركيب وتشغيل وصيانة نظام مشاركة الدراجات، ويشمل 45 محطة و500 دراجة بعدد من أحياء القاهرة، ويتم تنفيذ هذا المشروع على عدة مراحل، بدأ بالمرحلة التجريبية، ثم المرحلة الأولى، التى تم افتتاحها اليوم وتحتوى على 250 دراجة و25 محطة فى وسط القاهرة والمناطق المجاورة.

ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية من المشروع فى الشهور المقبلة تكثيف عدد الدراجات إلى 500 دراجة فى 45 محطة بالمواقع الرئيسية بوسط القاهرة وجاردن سيتى وجزيرة الزمالك، حيث تشمل الدراجات نظام تحديد المواقع العالمى GPS لضمان الإدارة المُثلى والأمن، ومن المقرر أن تغطى المحطات المواقع الاستراتيجية والنقاط المهمة لتجمع الشباب، بالإضافة إلى العديد من محطات المترو والحافلات.

ويبدأ السعر من جنيه مصرى واحد فى الساعة، مع إتاحة العديد من باقات الاشتراك وطرق الدفع المختلفة لضمان شمول جميع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى توفير طرق الدفع البديلة.

ويهدف المشروع إلى تقليل الازدحام المرورى، والحد من التلوث، ويعمل على تشجيع استخدام بدائل اقتصادية للتنقل (تكلفة منخفضة)، وتقليل الوقت المستغل فى الرحلات اليومية لمستخدم وسائل النقل، وتقليل الوقت المستغل لنقطة الوصول فى الرحلة (متوسط 200 م وأقل)، وتعزيز سلامة مستخدمى الدراجات من خلال عمل مسارات تجريبية بطول 2 كم، والتكامل مع وسائل النقل العام والخاص.