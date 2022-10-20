وأضاف زلطة أن الوزارة تقوم بتوعية الطلاب من خطورة التطبيقات الإلكترونية والألعاب الخطرة على الإنترنت المنتشرة في الفترة الحالية وذلك للعمل على القضاء عليها .

انت الان تتابع خبر إطلاق تطبيقات إلكترونية على التليفون لمنح المواطنين قروضاً مالية.. وزارة الاتصالات تحسم الأمر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حسمت وزارة الاتصالات، ما يتم تدوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول أنباء إطلاق تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول لمنح المواطنين قروضاً ماليةوشددت وزارة الاتصالات في بيان مشترك مع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه جميع التطبيقات الإلكترونية المتداولة بهذا الشأن وهمية، وغير تابعة للوزارة على الإطلاق، مشيرة أن لا يوجد أي منصة إلا منصة مصر الرقمية والمعنية بالخدمات الحكومية الرقمية، والتي لا يوجد بها أي تطبيقات لمنح قروض.

وقامت الوزارة أن بتحذير المواطنين من التعامل مع تلك التطبيقات، وانها سوف تقوم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك التطبيقات، مناشدة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.