انت الان تتابع خبر التعليم توجه تحذيراً للطلاب بشأن هذا الأمر الخطير: لابد من القضاء عليها ومنع انتشارها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي أن تم توجيه جميع مدارس جمهورية مصر العربية بضرورة متابعة الأنشطة التي يقوموا بها الطلاب خلال اليوم الدارسي في العام الجديد الذي انطلق أول شهر أكتوبر الحالي.وأوضحت الوزارة على لسان المتحدث الإعلامي لها شادي زلطة في تصريحات برنامج “مساء dmc” مع الإعلامي رامي رضوان، على قناة “dmc”، مساء أمس الأربعاء، أن تم رصد قيام طلاب في مدرسة يقوموا بعمل تحدي “كتم الأنفاس” المنتشر على موقع الفيديوهات الشهير التيك توك والتي حذرت منه.

وأضاف زلطة أن الوزارة تقوم بتوعية الطلاب من خطورة التطبيقات الإلكترونية والألعاب الخطرة على الإنترنت المنتشرة في الفترة الحالية وذلك للعمل على القضاء عليها .