انت الان تتابع خبر بشكل نهائي وحاسم .. صرف أكثر من 300 جنيه لأصحاب المعاشات خلال أيام .. شوف حسابك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تبدأ عملية صرف معاشات شهر نوفمبر القادمة للشريحة الأولي من أصحاب المعاشات في شتي محافظات جمهورية مصر العربية بداية من يوم الثلاثاء الموافق الأول من الشهر القادم، مع تطبيق لكافة الإجراءات الوقائية والأساليب الاحترازية اللازمة لمواجهة تحديات أزمة فيروس كورونا المستجد.ويقدر أعداد أصحاب المعاشات في الشريحة الأولي حوالي 2 مليون و400 ألف قائم بالصرف ومستفيد، حيث تتضم جميع المواطنين الذين يحصلون على أقل من 1000 جنيه شهرياً ويتم صرفها لها الخزانة العامة للدولة عن طريق منافذ الصرف المختلفة والمنتشرة في كافة أنحاء البلاد.

ومن المقرر أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتشكل غرفة عمليات لمتابعة سير عملية الصرف بالإضافة إلي تشكل لجان ميدانية لتيسير عملية الصرف ومنع حدوث أي تكدس أو تزاحم.