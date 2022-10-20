رئيس الوزراء يفتتح المرحلة الأولى لمشروع كايرو بايك

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 أكتوبر 2022 11:33 صباحاً - يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، المرحلة الأولى لمشروع كايرو بايك ، بوسط البلد.

وتشمل قيمة التعريفة للمواطنين بالمشروع جنيه واحد في الساعة وبحد أقصى 8 جنيه في اليوم، وتبلغ قيمة الساعة لطلاب الثانوي والجامعة 70 قرشا للساعة وبحد أقصى 8 جنيهات فى اليوم، وسعر الاشتراك سيكون 600 جنيه سنويًا، وسيتم تخفيضه لـ 400 جنيهه لطلاب الثانوى والجامعة.

والمشروع سيتم تنفيذه بمناطق وسط البلد وجاردن سيتي والزمالك، ويتضمن 500 دراجة يتم تتبعها بالـGPS موزعين على 45 محطة تعمل بالطاقة الشمسية ومؤمنة بكاميرات المراقبة في أماكن استراتيجية تتكامل مع محطات المترو وخطوط النقل العام.

ونظام مشاركة الدراجات هو تكنولوجيا وضع الدراجات في محطات في جميع أنحاء المدينة يمكن سكانها وروادها من استئجار الدراجات من مكان (أ) ثم ترك الدراجة في مكان (ب)، وهو نظام ثبت نجاحه في تشجيع استخدام وسائل النقل غير الآلية .