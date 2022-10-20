القوى العاملة بسوهاج تعقد ندوتين في مجال السلامة والصحة المهنية في المنشآت...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 أكتوبر 2022 11:33 صباحاً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بسوهاج ، يفيد بقيامها بعقد ندوتين حول مفاهيم السلامة والصحة المهنية وأهدافها، والتعريف بمخاطرها وكيفية تجنب المخاطر ، وذلك بمقر معهد الأورام بسوهاج ومستشفي سوهاج العام، بهدف رفع الوعي لدي العاملين والمترددين علي هذه المنشآت الصحية بأهمية الالتزام بضوابط السلامة والصحة المهنية .

وأفاد الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير المديرية في تقريره للوزارة ، أن المديرية من خلال خطتها للتوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل نفذت الندوتين عن طريق مكتب السلامة بوسط سوهاج في معهد الأورام والمستشفي العام بسوهاج باعتبارهما من المنشأت الطبية الهامة ، و استهدفت كافة فئات العمالة من جميع الأقسام .

وأضاف مدير المديرية أن الكيميائية نهلة هاشم مفتش السلامة بالمديرية تناولت في الندوتين كافة الأطراف المعنية بالسلامة والصحة المهنية ومسئوليتها ودورها في الحفاظ على العنصر البشري وعلى مقدرات المنشآت وكذلك المخاطر البيولوجية والفيزيائية والكيميائية وكيفية تجنبها وتلافي آثارها لتوفير الحماية المهنية للعاملين والمترددين داخل بيئة العمل والحد من مخاطر المعدات والآلات والأجهزة الطبية وغيرها لمنع وقوع حوادث أو أمراض مهنية .