مصر تطالب بالوقف الفوري للاعتداءات والعنف في الأراضي الفلسطينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 أكتوبر 2022 11:33 صباحاً - تتابع جمهورية مصر العربية بقلق بالغ تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدد من مدن الضفة الغربية وفى محيط المسجد الأقصى على مدار الأيام الماضية، وما تشهده من اعتداءات واستفزازات إسرائيلية متواصلة، وتصعيد خطير في حدة ووتيرة العنف.

وتطالب مصر، بالوقف الفوري للحلقة المفرغة للعنف والاعتداءات والاستفزازات القائمة، وتوفير الحماية للمدنيين الذين تتعرض حياتهم ومقدراتهم للمخاطر يوما بعد يوم.

وتحث جمهورية مصر العربية القوى الدولية الكبرى، وشركاء ورعاة عملية السلام التاريخيين، بتحمل مسئولية وقف العنف والتحرك العاجل لتهدئة الوضع من اجل تشجيع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لاستئناف عملية السلام.