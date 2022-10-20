القوى العاملة بالشرقية تنظم ندوة حول حقوق وواجبات المرأة في قانون العمل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 أكتوبر 2022 11:33 صباحاً - في إطار دور وزارة القوى العاملة ووحدة المساواة بين الجنسين، في الاهتمام بقضايا المرأة ، نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية ندوة توعية ، تحت عنوان (التعريف بالإتفاقيات وحقوق واجبات المرأة العاملة في ظل قانون العمل)، بحضور 15 متدربة من مركز التدريب التابع لوزارة القوى العاملة بالمحافظة.

وقال أحمد عبد الهادي مدير المديرية أن الندوة تضمنت : التعريف بسياسات الدولة لدعم المرأة وتمكينها (سياسيا" -أقتصاديا" - إجتماعيا" - ثقافيا") ، شرح لنص بعض مواد الدستور المصري بشأن حقوق المرأة ، - تعريف بالإتفاقيات الدولية بشأن حقوق المرأة ، شرح قانون العمل (12)والقرارات الوزارية المنفذة له.

ألقى المحاضرات :حنان حسن ، موجة فني بمنطقة عمل بلبيس.