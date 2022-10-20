صحيفة كويتية تبرز دعوة السيسى القطاع الخاص للمساهمة بمشروعات الرمال السوداء

جدة - نرمين السيد - أبرزت صحيفة (الأنباء) الكويتية، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى القطاع الخاص والشركات المحلية للمشاركة والمساهمة فى المشروعات المتعلقة بتعظيم القيم المضافة وإتاحة كافة البيانات للجميع حتى يتمكنوا من الدخول والاستثمار فى هذا المجال الواعد خاصة "الرمال السوداء" وتأكيده توفير 60% من مستلزمات من خلال منتجات مصرية.





وكتبت الصحيفة فى افتتاحيتها اليوم الخميس تحت عنوان "السيسى يدعو القطاع الخاص للمشاركة بـ الرمال السوداء" أن الرئيس السيسى دعا القطاع الخاص والشركات المحلية إلى المساهمة والاستثمار فى المشروعات المتعلقة بتعظيم القيمة المضافة من الرمال السوداء فى ضوء حجم الاحتياطى الكبير وكذلك حجم الطلب العالمى المتزايد على هذه المنتجات التى تدخل فى العديد من الصناعات.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسى وجه فى مداخلة خلال افتتاحه أمس مشروع مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بكفر الشيخ الجهات المعنية بإتاحة كل البيانات للجميع حتى يتمكنوا من الدخول والاستثمار فى هذا المجال الواعد، مشيرا إلى أن شركات القطاع الخاص التى عملت على تنفيذ هذا المشروع كانت محلية واكتسبت خبرة هذا المسار، لافتا إلى أنه تم توفير ما نسبته 60% من مستلزمات المشروع من خلال منتجات مصرية والباقى تم استيراده من الخارج وبالتالى يمكن لهذه الشركات الاستفادة من الخبرة المكتسبة فى تنفيذ المزيد من التوسعات فى هذا المجال.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسى لفت إلى أن الدولة انتظرت المشروع طويلا وتابعت تنفيذ خطوات على مدى أكثر من ثلاث سنوات حتى وصلت فيها المعدات وتم استخدامها لتنفيذ المشروع، موجها كلمة للقطاع الخاص والشركات المحلية قائلا: "المشروع متاح للقطاع الخاص الدخول فيه، وأقول ذلك فى كل المشاريع التى افتتحها".