محافظ الجيزة: بدء أعمال تطوير طريق طراد النيل القيراطيين حتى منشأة القناطر

جدة - نرمين السيد - جاءت تصريحات محافظ الجيزة خلال جولته على أعمال التطوير للطرق والمحاور المرورية بمراكز ومدن أوسيم ومنشأة القناطر، اليوم الخميس، للوقوف على نسب التنفيذ لتيسير حركة سير المواطنين. وخلال الجولة تفقد المحافظ أعمال تقويه ورصف وتطوير طريق طراد النيل بدءا من منطقة القيراطيين باتجاه مركز منشأة القناطر بطول 2كم والجارى تطويره حاليا من خلال الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق بالمحافظة. ووجه محافظ الجيزة بتذليل كل العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير والإلتزام بخط التنظيم ونقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير والتوسعة وذلك بالتنسيق مع شركات المرافق لبدء أعمال رصف الطريق لتحقيق السيولة المرورية بذلك القطاع خصوصا وأنه يشهد كثافة مرورية فى أوقات الذروة كما تابع محافظ الجيزة حالة النظافة وجهود رفع المخلفات بقرى برطس وسقيل ومناشى البلد بمراكز أوسيم ومنشاة القناطر موجها إنذار إلى رئيس الوحدة المحلية بسقيل بمركز ومدينة أوسيم بضرورة تحسين مستوى النظافة ورفع المخلفات أولا بأول والمتابعة الدورية مع شركات الجمع السكنى والجمعيات العاملة فى جمع المخلفات وعدم السماح بوجود المخلفات والرتش. رافق المحافظ خلال جولته إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير المساعد، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، ومحمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، وفرج عبد العاطى رئيس مركز أوسيم.

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