- 1/2
- 2/2
جاء ذلك خلال لقاء عقده "الوزير" بالديوان العام للوزارة، مع مسؤولى إدارات السلامة والصحة المهنية، للاستماع إلى رؤيتهم وأفكارهم، موجها بسرعة وضع آليات عمل لتفعيل دور "الإدارة"، والمركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع للوزارة، ليقوم بدوره الرائد والفريد على مستوى الجمهورية والشرق الأوسط.
وجاء فى بيان صحفى اليوم الخميس، أن الوزير نوه إلى أن الوزارة تسعى إلى تطوير العمل داخل كل قطاعات العمل التابعة لها ومن المهام الأساسية التى تقوم بها هى تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى المنشآت، والتأكد من ذلك من خلال أجهزة التفتيش الميدانية التابعة للوزارة.
واستمع الوزير لمقترحات وآراء مسؤولى السلامة والصحة المهنية بإدارات التفتيش التوجيهى، والإدارة العامة للصحة المهنية، وإدارة تأمين بيئة العمل، حول بعض الحلول التى يمكن من خلالها تفعيل دور المركز فى ظل المتغيرات العالمية التى تمر بها جميع البلدان لمواكبة العصر الحديث، ووضع برامج تدريبية تتوافق مع المعايير العالمية، وتأهيل الكوادر البشرية العاملة فى المركز القومى للسلامة على أحدث أساليب واشتراطات السلامة وكيفية الوقاية من المخاطر، وكذلك تفعيل الدور الرقابى للإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية على المركز القومى للسلامة والمؤسسات الأخرى العاملة فى نفس المجال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير القوى العاملة يوجه بوضع أفكار وآليات لتفعيل دور أجهزة السلامة المهنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.