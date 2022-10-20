الحكومة تنفى إطلاق تطبيقات على الهواتف لمنح قروض للمواطنين

جدة - نرمين السيد - نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن إطلاق وزارة الاتصالات تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول لمنح المواطنين قروضا مالية.





وقال المركز -فى بيان اليوم الخميس- إنه تواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونفت تلك الأنباء، مشددة على أنه لا صحة لإطلاق الوزارة أى تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول لمنح المواطنين قروضا مالية، وأن كافة التطبيقات الإلكترونية المتداولة بهذا الشأن وهمية، وغير تابعة للوزارة على الإطلاق.

وأضافت أنه لا يوجد أى منصة إلا منصة مصر الرقمية والمعنية بالخدمات الحكومية الرقمية والتى لا يوجد بها أى تطبيقات لمنح قروض، محذرة المواطنين من التعامل مع تلك التطبيقات، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك التطبيقات.

وناشد المرك، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة وبلبلة الرأى العام، وفى حالة وجود استفسارات يرجى الرجوع للموقع الإلكترونى للوزارة (mcit.gov.eg)، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى ([email protected]).