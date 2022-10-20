وكان رئيس جامعة القاهرة قد وجه بوضع خطة التطوير دون المساس بالخدمات التى تقدمها المستشفى للمرضى من الأطفال وفى أقل فترة زمنية ممكنة حتى لا يتم إزعاج المرضى وأسرهم، واستكمال تنفيذ خطة التطوير فى أسرع وقت لتقديم خدمات المستشفى بكفاءة أعلى مما سبق.
وقالت الدكتورة منال المصرى القائم بأعمال عميد كلية الطب، إن رئيس الجامعة أشرف على وضع الخطة حتى لا تتوقف خدمات المستشفى ولو ليوم واحد، ووجه بتشكيل لجنة لإدارة الأزمة والتأكد من توريد جميع المعدات وتشغيل مصدر التيار الكهربائى المتوسط للمحطة الجديدة للوصول إلى المرحلة النهائية لإحلال لوحة الجهد المنخفض القديمة وإدخال اللوحة الجديدة قبل البدء فى تنفيذ المرحلة النهائية، مع تنسيق توفير جميع الخدمات الأساسية اللازمة للمرضى من الصيدلية والمعامل والأشعة والمغسلة ومكافحة العدوى وغيرها.
وقالت الدكتورة رشا جمال مديرة مستشفى الأطفال اليابانى، إنه تم الانتهاء بنجاح من تشغيل المحطة الجديدة بالكامـل، بتكلفة إجمالية حوالى 25 مليون جنيه. وذلك بعد توريد كافة المستلزمات ومنها 3 محولات بقدرة 1600 كيلو فولت أمبير بدلا مـن قدرة المحولات القديمة 750 كيلو فولت أمبير، بالإضافة إلى تغيير لوحتى ربط حلقى، ولوحة الجهد المتوسط (الموزع)، ولوحة الجهد المنخفض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جامعة القاهرة تعلن الانتهاء من تجديد محطة كهرباء مستشفى أبو الريش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.