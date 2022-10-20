جامعة القاهرة تعلن الانتهاء من تجديد محطة كهرباء مستشفى أبو الريش

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الانتهاء من إحلال وتجديد محطة الكهرباء الخاصة بمستشفى الأطفال الجامعى التخصصى "أبو الريش اليابانى" بالكامل، وذلك فى إطار عمليات الإحلال والتجديد للبنية التحتية بجامعة القاهرة ومستشفياتها نظرا لتقادمها وفى اطار الحرص على الأداء المتميز للجامعة.





وكان رئيس جامعة القاهرة قد وجه بوضع خطة التطوير دون المساس بالخدمات التى تقدمها المستشفى للمرضى من الأطفال وفى أقل فترة زمنية ممكنة حتى لا يتم إزعاج المرضى وأسرهم، واستكمال تنفيذ خطة التطوير فى أسرع وقت لتقديم خدمات المستشفى بكفاءة أعلى مما سبق.

وقالت الدكتورة منال المصرى القائم بأعمال عميد كلية الطب، إن رئيس الجامعة أشرف على وضع الخطة حتى لا تتوقف خدمات المستشفى ولو ليوم واحد، ووجه بتشكيل لجنة لإدارة الأزمة والتأكد من توريد جميع المعدات وتشغيل مصدر التيار الكهربائى المتوسط للمحطة الجديدة للوصول إلى المرحلة النهائية لإحلال لوحة الجهد المنخفض القديمة وإدخال اللوحة الجديدة قبل البدء فى تنفيذ المرحلة النهائية، مع تنسيق توفير جميع الخدمات الأساسية اللازمة للمرضى من الصيدلية والمعامل والأشعة والمغسلة ومكافحة العدوى وغيرها.

وقالت الدكتورة رشا جمال مديرة مستشفى الأطفال اليابانى، إنه تم الانتهاء بنجاح من تشغيل المحطة الجديدة بالكامـل، بتكلفة إجمالية حوالى 25 مليون جنيه. وذلك بعد توريد كافة المستلزمات ومنها 3 محولات بقدرة 1600 كيلو فولت أمبير بدلا مـن قدرة المحولات القديمة 750 كيلو فولت أمبير، بالإضافة إلى تغيير لوحتى ربط حلقى، ولوحة الجهد المتوسط (الموزع)، ولوحة الجهد المنخفض.