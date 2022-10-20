عاجل.. مصر تطالب بالوقف الفورى للاعتداءات فى الأراضى الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - تابعت جمهورية مصر العربية بقلق بالغ تطورات الوضع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بعدد من مدن الضفة الغربية وفى محيط المسجد الأقصى على مدار الأيام الماضية، وما تشهده من اعتداءات واستفزازات إسرائيلية متواصلة، وتصعيد خطير فى حدة ووتيرة العنف.





وطالبت مصر، فى بيان صحفى لوزارة الخارجية، بالوقف الفورى للحلقة المفرغة للعنف والاعتداءات والاستفزازات القائمة، وتوفير الحماية للمدنيين الذين تتعرض حياتهم ومقدراتهم للمخاطر يوما بعد يوم. وحثت مصر، القوى الدولية الكبرى، وشركاء ورعاة عملية السلام التاريخيين، بتحمل مسؤولية وقف العنف والتحرك العاجل؛ لتهدئة الوضع من اجل تشجيع الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى لاستئناف عملية السلام.

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