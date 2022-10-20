عضو «ابدأ»: المبادرة تسعى لتوطين الصناعات والمشروعات الإنتاجية

جدة - نرمين السيد - وقال عبد السميع -فى مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"- إن المبادرة تؤدى الدور نفسه، لمبادرة حياة كريمة، فى التنمية المستدامة، ولكنها تسعى لتوطين الصناعات والمشروعات الإنتاجية.

وأضاف عضو المبادرة، أن "ابدأ"، تعمل بشكل تكاملى، وسنرى كل المبادرات الصناعية التى تحسن الصناعة، وتعطى تمويلات للمشروعات والتدريبات الفنية فى القطاع العام والخاص، لربط بين المميزات والإمكانيات الموجودة فى الدولة، بمظلة واحدة وهى "ابدأ" لتصبح الداعم الأساسى والرئيسى لتنمية المشروعات فى مصر.

وتابع: نعمل كشباب بتفكير يتكامل مع اتجاه الدولة فى المبادرة، والمبادرة تعمل لتطوير الصناعة المصرية، ودعم الشباب فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوطين الصناعات الحديثة.