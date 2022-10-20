وزير التنمية المحلية وسفير كوريا يبحثان وضع رؤية كاملة لملف المخلفات الصلبة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة هونج جين ووك، بحضور عدد من قيادات الوزارة وممثلى السفارة الكورية.

وأشار الوزير، إلى حرصه على سرعة البدء فى تنفيذ مذكرة التفاهم التى قام بتوقيعها خلال زيارته لكوريا الجنوبية مع وزير الأمن والسلامة الداخلية الكورى لى سانجمين المعنى بملف التنمية المحلية، خاصة البنود المتعلقة بالتدريب للكوادر والقيادات المحلية، والتى يوضع عليها آمال كبيرة فى تأهيل العاملين بالوزارة والمحافظات، وكذا البنود المتعلقة بربط مؤسسة صمويل أنيدونج (المعنية بتطوير وتنمية الريف الكورى) بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بوصفها إحدى المبادرات التنموية العالمية الرائدة فى مجال التنمية الريفية وتحسين حياة ملايين المواطنين إلى الأفضل.

وشدد وزير التنمية المحلية على الاهتمام الذى يوليه أيضا لما طرحته ممثلة هيئة المشورة الفنية "KETIT" التابعة لوزارة البيئة الكورية، خلال غداء العمل الذى استضافه السفير المصرى فى كوريا الجنوبية، فيما يخص الدراسة الخاصة بالتعامل مع منظومة المخلفات الصلبة، وتعزيز القدرات، وتأهيل الكوادر العاملة فى هذا المجال، بالإضافة إلى كافة جوانب منظومة المخلفات من إنشاء مصانع تدوير المخلفات والمحطات الوسيطة والمتحركة والمدافن الصحية، وإعداد مخطط تدريبى شامل للكوادر المحلية المصرية فى مجال المخلفات البلدية الصلبة.

ونوه باهتمام الدولة المصرية بملف المخلفات ومتابعة القيادة السياسية لكافة المستجدات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة على أرض المحافظات، بما يساهم فى إعادة الوجه الجمالى والحضارى لكافة المحافظات، لافتا إلى رغبة الوزارة فى التعاون مع الوزارات والجهات الكورية المعنية بملف المخلفات لوضع مشروع ورؤية متكاملة للتعامل مع ملف المخلفات الصلبة، وذلك فى إطار المباحثات التى أجراها وزير التنمية المحلية مع نائب رئيس البنك الكورى للاستيراد والتصدير.

وأردف أنه يسعى للاستفادة الكبيرة من الخبرات الكورية فى مجال التنمية المحلية، وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم التى تم توقيعها خاصة ما يتعلق أيضا بإقامة نظام تعاون مركزى محلى وتطبيق اللامركزية وتنشيط الاقتصاد المحلى والتنمية الريفية والتنمية الحضرية، والتوسع فى التحول الرقمى والرقمنة فى أداء العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، وبناء قدرات المسؤولين المحليين وتبادل الخبرات والمعارف والزيارات بين الخبراء والتخصصين فى مجال التنمية المحلية.

ولفت اهتمام الحكومة المصرية بالاستفادة من التجربة التنموية الكورية العظيمة فى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعدد من المجالات الحيوية الأخرى وخاصة مجالات عمل وزارة التنمية المحلية، وذلك فى ظل العلاقات الجيدة بين البلدين، والتى شهدت تطورا كبيرا فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس موون جاى إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية.

وأبدى الوزير احترامه الكبير للتجربة الكورية وتحضر الشعب الكورى والإنجازات الكبيرة التى حققتها كوريا الجنوبية فى مختلف المجالات التنموية.

وقدم وزير التنمية المحلية الشكر للسفير الكورى على جهود حكومته فى تنظيم العديد من الدورات والمنح والبرامج التدريبية للعاملين بالوزارة والمحافظات خلال السنوات الماضية، والذين بلغ عددهم حوالى 1850 متدربا، معربا عن تطلع الوزارة للبدء فى استكمال تلك البرامج والمنح التدريبية خلال الفترة المقبلة والتنسيق بين الجانبين فى هذا الشأن، حيث كان لتلك الدورات تأثير إيجابى على أداء العاملين بالمحليات وتنمية قدراتهم ومهاراتهم.

وعرض الوزير جانبا من تفاصيل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرنامج تطوير الريف المصرى، فى ظل الاهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء للنهوض بمستوى حياة المواطنين بالقرى والمراكز المحلية المستهدفة، وخلق فرص عمل للفئات الأكثر احتياجا بصورة مستدامة، حيث تخدم تلك المبادرة بحوالى 60 مليون مواطن يعيشون فى الريف المصرى.

وأعرب الوزير عن ترحيب الدولة المصرية بالاستثمارات الكورية فى مصر، واستعداد الحكومة المصرية على تقديم كل التسهيلات والتيسرات اللازمة لزيادة تلك الاستثمارات خلال الفترة الحالية فى ظل العديد من المشروعات القومية الجارية على أرض مصر وكذا المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى العديد من المحافظات، مشيرا إلى استعداد وزارة التنمية المحلية تقديم كل التسهيلات اللازمة مع المحافظات، لزيادة الاستثمارات الكورية بعد النجاحات التى حققتها فى بعض المحافظات.

وركز الوزير على أهمية أن يكون للجانب الكورى دور متميز فى عملية الصناعة والاستثمار فى مصر خاصة فيما يخص توطين الصناعات والتكنولوجيا المتطورة، لافتا إلى الموقع الاستراتيجى والمتميز الذى تتمع به مصر، وما يربط القاهرة من اتفاقيات وعلاقات شراكة مع الدول العربية وقارة إفريقيا ومختلف دول العالم.

من ناحيته، أعرب سفير كوريا الجنوبية هونج جين ووك عن رغبته فى دعم العلاقات الثنائية بين القاهرة وسول، التى وصفها بأنها راسخة وقوية.. معربا عن تطلعه للبدء فى تعزيز التعاون بين وزارة التنمية المحلية والحكومة الكورية لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الثنائية التى تم توقيعها مؤخرا، واستعداده لتقديم كل الدعم اللازم فى هذا الشأن، بما يعود بالنفع على الشعبين فى ظل أهمية دور وزارة التنمية المحلية فى عملية التنمية على أرض المحافظات.

وأشار سفير كوريا الجنوبية إلى النجاحات التى حققتها الحكومة المصرية على أرض المحافظات خلال الفترة الماضية، معربا عن انبهاره بالجهد الكبير الذى يجرى على أرض مصر فى مختلف المشروعات القومية الكبرى وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى يتابعها الرئيس السيسى، مضيفا أن مصر تشهد تطورات ضخمة فى كافة القطاعات وتنفيذ عملية تنمية شاملة فى جميع المجالات تحت رعاية الرئيس السيسى وأداء متميزا من الحكومة والوزارات المعنية، بما يساهم فى تحقيق مستقبل أفضل لمصر.

وأوضح أنه خلال زيارة الرئيس السيسى إلى كوريا الجنوبية فى 2016 تم توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، والذى يشمل تعميق العلاقات المصرية الكورية فى مختلف المجالات، لافتا إلى أنه فى عام 2021 تم اختيار القاهرة لتكون مركز التعاون الاستراتيجى لكوريا على مستوى العالم وذلك خلال الفترة من 2021 – 2025، بالإضافة إلى مذكرة التفاهم التى تم توقيعها خلال زيارة رئيس كوريا الجنوبية للقاهرة وتخصيص حوالى مليار دولار لبعض مشروعات التعاون الثنائى.

وقال سفير كوريا الجنوبية إنه قام بزيارة عدد من المحافظات المصرية؛ للتعرف على بعض احتياجاتها عل أرض الواقع، كما شاهد الكثير من النجاحات التى حققتها الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم، مشيدا بمبادرة "حياة كريمة".

وأعرب عن استعداد بلاده لتوسيع مجالات التعاون فيما يخص مبادرة "حياة كريمة" مع مؤسسة "صمويل أنيدونج" الكورية، مشيرا إلى أن تلك المؤسسة قدمت الكثير فى حياة الشعب الكورى، كما قدمت "حياة كريمة" للشعب المصرى.

وأبدى سفير كوريا الجنوبية أمله أن يكون اللقاء نقطة انطلاق للتعاون بين الجانبين لتحقيق التنمية المحلية، لافتا إلى أن هناك حوالى 170 شركة كورية بالقاهرة، وسنعمل معا لزيادة الاستثمارات الكورية فى مصر، لافتا إلى قيام الحكومة الكورية بتقليل تحذير السفر لجمهورية مصر العربية مما سيساعد فى زيادة الأفواج السياحية الكورية للقاهرة خلال الفترة المقبلة، كما ستعود من جديد خلال شهر ديسمبر المقبلة حركة الطيران المباشر بين القاهرة وسول.

وفى ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التعاون والتواصل بين الجانبين؛ لتنفيذ كل الموضوعات والنقاط التى تم بحثها فى اللقاء، والبدء فى تنفيذها على أرض الواقع.