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رئيس الوزراء يفتتح المرحلة الأولى لمشروع «كايرو بايك» (فيديو)

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مصطفى فراج 2022-10-20 10:11 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المرحلة الأولى لمشروع "كايرو بايك"، بميدان التحرير بوسط القاهرة، وذلك بحضور محافظ القاهرة والقيادات التنفيذية لمحافظة القاهرة.

ويتميز المشروع بوجود منظومة إلكترونية تربطه، هذه المنظومة مدعومة بتطبيق على أجهزة المحمول، كما أن الدراجات مدعومة بأجهزة GBS لمنع سرقتها.

 

ويتم احتساب الوقت والمسافة التى قطعتها الدراجة عن طريق الـ GBS، ويتم حساب الساعة بالدراجة بجنيه واحد، والسداد يتم بكارت مدفوع مقدمًا.

ومن المواصفات المميزة لـ"كايرو بايك" أن المحطات تعمل بالطاقة الشمسية وإنترنت هوائى، ويتم استئجار الدراجة من مكان "أ"، وتركها فى مكان "ب".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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