رئيس الوزراء يفتتح المرحلة الأولى لمشروع «كايرو بايك» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المرحلة الأولى لمشروع "كايرو بايك"، بميدان التحرير بوسط القاهرة، وذلك بحضور محافظ القاهرة والقيادات التنفيذية لمحافظة القاهرة.





ويتميز المشروع بوجود منظومة إلكترونية تربطه، هذه المنظومة مدعومة بتطبيق على أجهزة المحمول، كما أن الدراجات مدعومة بأجهزة GBS لمنع سرقتها.

ويتم احتساب الوقت والمسافة التى قطعتها الدراجة عن طريق الـ GBS، ويتم حساب الساعة بالدراجة بجنيه واحد، والسداد يتم بكارت مدفوع مقدمًا.

ومن المواصفات المميزة لـ"كايرو بايك" أن المحطات تعمل بالطاقة الشمسية وإنترنت هوائى، ويتم استئجار الدراجة من مكان "أ"، وتركها فى مكان "ب".