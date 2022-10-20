رئيس الوزراء يفتتح المرحلة الأولى لمشروع «كايرو بايك» (فيديو)

ويتميز المشروع بوجود منظومة إلكترونية تربطه، هذه المنظومة مدعومة بتطبيق على أجهزة المحمول، كما أن الدراجات مدعومة بأجهزة GBS لمنع سرقتها.
ويتم احتساب الوقت والمسافة التى قطعتها الدراجة عن طريق الـ GBS، ويتم حساب الساعة بالدراجة بجنيه واحد، والسداد يتم بكارت مدفوع مقدمًا.
ومن المواصفات المميزة لـ"كايرو بايك" أن المحطات تعمل بالطاقة الشمسية وإنترنت هوائى، ويتم استئجار الدراجة من مكان "أ"، وتركها فى مكان "ب".
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