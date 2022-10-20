إجراء أول جراحة قلب بمستشفى الهرم التخصصى بعد توقف تجاوز 15 عاما

جدة - نرمين السيد - افتتح مستشفى الهرم التخصصى، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وحدة عمليات جراحة القلب المفتوح، وأجريت فيها أول عملية جراحة قلب مفتوح ناجحة بعد غلق دام 15 عاما، فى إطار مبادرة إنهاء حالات قوائم الانتظار لحالات القلب المفتوح.





وقال الدكتور منصور خليل، مدير مستشفى الهرم التخصصى، إن المستشفى يعمل باستمرار على تطوير الخدمات المقدمة لخدمة المرضى والسعى دائما لتقديم الأفضل.

وأضاف أن الخدمات فى إطار توجيهات الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، فى العمل على التوسع فى تقديم الخدمات الطبية المختلفة والمهمة كافة، التى تعمل على إنقاذ حياة مريض.

وتابع أن المستشفى يقدم خدمات الكشف بأقسام الجلدية والرمد والجراحة العامة والباطنة والأطفال والعظام والعلاج الطبيعى والأنف والأذن وقسم خاص للنساء والتوليد وتنظيم الأسرة، وقسم خاص للأسنان، وقسم للمبتسرين وحديثى الولادة، ووحدة الغسيل الكلوى.

وأورد أن المستشفى يشارك فى مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار، ويعمل باستمرار على افتتاح جميع الأقسام المميزة لتقديم خدمات متميزة.

ومن ناحيتها، قالت الدكتورة مها إبراهيم، رئيسة أمانة المراكز الطبية، إن مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة تعمل على تقديم جميع خدمات العلاج بجميع وحدات الأمانة على أعلى مستوى، مع وضع خطة شاملة لتطوير المستشفيات كافة.

يذكر أن مستشفى الهرم التخصصى يحتوى على أحدث أجهزة رسم القلب والموجات الصوتية للقلب، وأحدث المعامل وأجهزة الأشعة وكافة الخدمات الطبية.