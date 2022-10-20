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وقال الدكتور منصور خليل، مدير مستشفى الهرم التخصصى، إن المستشفى يعمل باستمرار على تطوير الخدمات المقدمة لخدمة المرضى والسعى دائما لتقديم الأفضل.
وأضاف أن الخدمات فى إطار توجيهات الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، فى العمل على التوسع فى تقديم الخدمات الطبية المختلفة والمهمة كافة، التى تعمل على إنقاذ حياة مريض.
وتابع أن المستشفى يقدم خدمات الكشف بأقسام الجلدية والرمد والجراحة العامة والباطنة والأطفال والعظام والعلاج الطبيعى والأنف والأذن وقسم خاص للنساء والتوليد وتنظيم الأسرة، وقسم خاص للأسنان، وقسم للمبتسرين وحديثى الولادة، ووحدة الغسيل الكلوى.
وأورد أن المستشفى يشارك فى مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار، ويعمل باستمرار على افتتاح جميع الأقسام المميزة لتقديم خدمات متميزة.
ومن ناحيتها، قالت الدكتورة مها إبراهيم، رئيسة أمانة المراكز الطبية، إن مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة تعمل على تقديم جميع خدمات العلاج بجميع وحدات الأمانة على أعلى مستوى، مع وضع خطة شاملة لتطوير المستشفيات كافة.
يذكر أن مستشفى الهرم التخصصى يحتوى على أحدث أجهزة رسم القلب والموجات الصوتية للقلب، وأحدث المعامل وأجهزة الأشعة وكافة الخدمات الطبية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إجراء أول جراحة قلب بمستشفى الهرم التخصصى بعد توقف تجاوز 15 عاما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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