إجراءات صارمة وغرامات مشددة ضد أعمال الحفر المخالفة بشوارع أسوان

جدة - نرمين السيد - قرر محافظ أسوان أشرف عطية، اتخاذ إجراءات صارمة مع توقيع غرامات مشددة على أية جهة "حكومية أو شركة قطاع خاص أو مقاول أو مواطن" يقوم بالحفر فى الشوارع والطرق الرئيسية أو الفرعية دون الحصول على تصريح بذلك من مركز المعلومات الجغرافية لشبكات المرافق التابع للمحافظة، وهو الذى يتوازى مع عدم تعطيل المشروعات الجارية.





جاء ذلك خلال الاجتماع، الذى عقده المحافظ، اليوم الخميس؛ لمتابعة التكليفات التى يقوم بها مركز المعلومات والتحول الرقمى، وجرى استعراض الجهود التى بذلت خلال الآونة الأخيرة لنقل التجربة الرائدة لمحافظة أسوان فى التحول الرقمى إلى مدينة شرم الشيخ، للمساهمة فى إنجاح فعاليات مؤتمر قمة المناخ فى نوفمبر المقبل.

وقال المحافظ "إنه جرى إنجاز أعمال الكشف عن شبكات المرافق العامة بنسب تترواح ما بين 55 % إلى 100% بثلاثة قطاعات، وتقديم الدعم الفنى والرصد الميدانى والرفع المساحى التجهيز والتدريب، علاوة على إنشاء قاعدة البيانات" موجها بدعم مركز المعلومات للكشف والرصد والرفع الميدانى لشبكات المرافق العامة لكافة المناطق المستهدفة بمدن المحافظة بعد الانتهاء من مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية بمدينتى (أسوان) و(إدفو).

ونوه بأنه من أجل تحقيق المستهدف من إطلاق تطبيق "عين المواطن" فى إطار مشروع التحول الرقمى، سيتم تفعيل النسخة الثانية للتطبيق ليصبح هناك استدامة لآلية الرقابة على الأداء التنفيذى من خلال المتابعة والتأكد من إيجاد حل جذرى للمشاكل والمطالب الجماهيرية الواردة فى بلاغات المواطنين عنها مع محاسبة المسؤولين فى حالة التقصير، تحقيقاً للشفافية والمصداقية.

ومن ناحية أخرى، تمكنت قوات الحماية المدنية بأسوان صباح اليوم، من السيطرة على حريق فى إحدى المراكب السياحية العائمة والتى على متنها عدد من السائحين، دون وقوع أية خسائر بشرية فى الأرواح.

وتلقى اللواء أشرف عبدالله، مدير أمن أسوان، إخطارًا من وحدة النجدة يفيد بنشوب حريق فى إحدى المراكب السياحية الراسية بجوار نادى التجديف بكورنيش النيل وسط المدينة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وقيادات الأمن إلى موقع البلاغ وتم الدفع بثلاث سيارات إطفاء ومراكبى إطفاء نهرية للسيطرة على الحريق قبل امتداده بالمركب بشكل أكبر واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم إخلاء المركب العائم من السائحين الأجانب.

كما انتقل رجال المباحث وشرطة السياحة إلى مكان الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفرض السيطرة الأمنية على المنطقة بأكملها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.