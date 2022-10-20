محافظ قنا يفتتح مدرسة تعليم أساسى بالمراشدة ضمن «حياة كريمة».. صور

جدة - نرمين السيد - وأوضح محافظ قنا أنه تم تطوير ورفع كفاءة مدرسة نجع مكى، المكونة من 4 طوابق وتشمل 20 فصل دراسى للمرحلتين الابتدائية والإعدادية منها 3 فصول لرياض الأطفال بطاقة استعابيه بلغت 662 طالب وطالبة، بالإضافة إلى تطوير وتجهيز معمل علوم ومكاتب ادارية وملعب نجيل صناعى على مساحة 351 متر مربع وحديقة رياض أطفال على مساحة 70 متر مربع، ودورات مياه لذوى الاحتياجات الخاصة، فضلا إلى الاستغلال الأمثل لكافة الفراغات بالمدرسة.



وأضاف الداودى أن مبادرة حياة كريمة أحد أهم وأبرز المبادرات الرئاسية التى قامت بتوحيد كل جهود الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص.

وتابع الداودى أن القيادة السياسية أعطت إشارة انطلاق مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى، ولم يغب التعليم عن مشروعاتها، بل حظى بأولوية كبيرة ضمن أهم التدخلات التى يتم تنفيذها وذلك من خلال تطوير المدارس القائمة وتأهيل الفصول وبناء مدارس جديدة بالمناطق الريفية المحرومة، مشيرا إلى أن التعليم هو الوسيلة الأضمن لوضع أبنائنا على المسار السليم وتخريج أجيال تملك من العلم وسيلة لتحقيق الأحلام والطموح.