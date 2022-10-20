وزير التنمية المحلية يعلن ختام البرنامج التدريبي الأول لسكرتيري عموم محافظات الصعيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 أكتوبر 2022 09:29 صباحاً - أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن ختام البرنامج التدريبى الأول الذى نظمته الوزارة لسكرتيرى عموم محافظات الصعيد لتعميم الممارسات الجيدة المطبقة في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والخاصة بمهارات الإدارة والتغيير وشارك في البرنامج التدريبى الذى استمر لمدة أربعة أيام بمقر وزارة التنمية المحلية كل من اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام الفيوم ، و اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المنيا واللواء عصام الليثى سكرتير عام سوهاج وسيد محمود عبدالله سكرتير عام الوادى الجديد ومحمد عبدالفتاح آدم سكرتير عام الأقصر واللواء حسام حمودة سكرتير عام قنا ، ونفذ التدريب إتحاد البلديات الهولندي VNG بوصفه استشاري دعم تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي ينفذ بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي .

وأكد وزير التنمية المحلية أن البرنامج التدريبي لسكرتيرى العموم يأتي في إطار تنفيذ تكليف السيد رئيس الجمهورية بشأن تعميم الممارسات الجيدة التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج وذلك خلال 3 سنوات ، وضمن الخطة الموضوعة لهذا الغرض والتي أقرها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورئيس لجنة تسيير البرنامج .

و أشار اللواء هشام آمنة إلى أن تدريب سكرتيرى عموم المحافظات يأتى ضمن المحور الأول من الخطة التدريبية التى أعدتها الوزارة لتنفيذ التكليف الرئاسى على البرامج و المبادرات التنموية فى المحافظات ، و يركز هذا المحور على تدريب القيادة العليا من السادة نواب المحافظين و السكرتيري العموم و السكرتيري العموم المساعدين داخل المحافظات و بناء كادر محلي يليق بالجمهورية الجديدة علي موضوعات إدارة التغيير و إعداد استراتيجات تنمية الموراد داخل المحافظات و التخطيط التشاركي و إدارة بيئة العمل اضافة الي امتلاك المهارات المهنية الأساسية المطلوبة في مجال إدارة الأصول المحلية وتعظيم الموارد الذاتية ودعم التنمية للاقتصادية المحلية وتقييم الخدمات ، وقال " آمنة " أن الوزارة نفذت مؤخراً برنامج تدريبي لنواب محافظى الصعيد لتنفيذ التكليف الرئاسى على الممارسات الجيدة وقيادة التغيير لمواجهة التحديات وحل المشكلات و تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية دورة إدارة التغيير في دعم المهارات اللازمة لسكرتيرى عموم المحافظات ، ورفع قدراتهم لتوجيه فِرق العمل فى كافة البرامج التنموية ، و المبادرات القومية بالمحافظات بما يساهم في مواكبة وتحقيق التكيف الفَعَّال ودمجه في أدوار منظومة العمل ، وتطبيق مجموعة الاصلاحات الهيكلية و المؤسسية بغرض تقديم خدمات أفضل للمواطنين ، وقيادة النقلة النوعية في دور الادارة المحلية التى تستهدفها الوزارة علي مستوى المراكز و القري المستفيدة أيضا من برنامج تطوير الريف المصري كنوع من التكامل نحو هدف واحد في ظل سعي الحكومة لتوفير حياة كريمة لجميع المصريين فى المحافظات .

و أشار اللواء هشام آمنة إلى أن حزمة الممارسات المطورة التي تم تدريب سكرتير العموم عليها تتضمن عدة موضوعات من بينها إدارة التغيير و الإدارة بالنتائج و إدارة بيئة العمل ومنظومة التخطيط المحلي المتكامل بالشكل المطور الذي تم تطبيقه في محافظتي سوهاج وقنا ، ومنظومة تحسين وتعظيم وحوكمة الايرادات المحلية وإدارة الأصول المملوكة للمحافظات ، وتطبيق الإعتبارات البيئية والاجتماعية خلال تنفيذ مشروعات الإدارة المحلية ، ومنظومة التعاقدات والمتابعة المميكنة لاستثمارات الإدارة المحلية ، و دمج المواطنين في تخطيط ومتابعة المشروعات ، ومنهجية دعم التكتلات الاقتصادية ، وتطوير نظم ادارة التنمية الاقتصادية بالمحافظات.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة تعمل حالياً على التجهيز لإطلاق الحزمة التدريبية الثانية من البرنامج التدريبى لسكرتيري العموم بالصعيد خلال شهر ديسمبر القادم والخاصة بالتخطيط والمتابعة ومشاركة المواطنين ، مؤكداً على الاهتمام الذى توليه الوزارة لتنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بتعميم الممارسات الجيدة للبرنامج بمحافظات الصعيد.

كما أشاد اللواء هشام آمنة بمستوى التعاون القائم بين الوزارة و اتحاد البلديات الهولندي ووكالة التعاون الدولى للاتحاد VNG إنترناشيونال - أحد أقدم وأقوى اتحادات الحكومات المحلية على مستوي العالم - لتأهيل وتدريب الكوادر المحلية بعدد من المحافظات وتنفيذ مشروع دعم الإصلاح الإدارى والتنمية المحلية .

وفى ختام البرنامج وجه سكرتيرى عموم المحافظات الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، واللواء هشام آمنة وزير التنميه المحلية ، لحرصهم على رفع كفاءة وقدرات القيادات والكوادر المحلية بالمحافظات ، والاستفادة من الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر للإسراع بخطط التنمية، بما يساهم فى دعم الخدمات المقدمة للمواطنين فى المحافظات ، و محافظات الصعيد على وجه الخصوص .

كما أشاد سكرتيرى عموم المحافظات بالمحتوي التدريبي الذى حصلوا عليه في البرنامج التدريبى ، وأعربوا عن تطلعهم للحصول على دورات تدريبية جديدة في إطار تعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر .

ومن جانبه أشاد محمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام محافظة الأقصر بالمحتوي التدريبى الذى حصل عليه خلال الدورة التدريبية ، لافتاً إلى أنه سيقوم بتطبيق ما تم التدريب عليه على أرض الواقع فى المشروعات التنموية والخدمية بالأقصر ، خاصة فى قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بما يدعم تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن ويساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحل المشكلات ومواجهة التحديات .

كما أشاد اللواء عبد الفتاح حمدي تمام سكرتير عام محافظة الفيوم بالاهتمام الذى توليه وزارة التنمية المحلية برفع الكفاءة العلمية والعملية للعاملين والقيادات العليا بالمحليات والذى يتوافق مع فكر الجمهورية الجديدة بما يساهم في تغيير آليات أداء العمل بالمحافظات ، خاصة وأن العنصر البشرى من أهم المحاور ضمن إدارة التغيير بما سيساهم في رفع وتطوير كفاءة العاملين .

وأشار اللواء عبدالفتاح تمام إلى جهود الدولة تحت قيادة الرئيس السيسى في إقامة المشروعات القومية الكبرى في مختلف القطاعات والمجالات بالدولة ومشروعات الطرق واللوجستيات والتي تتطلب توفير البرامج التدريبية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة لمواكبة التطور .

كما وجه سكرتير عام الفيوم الشكر للقيادة السياسية ورئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية على توفير البرامج التدريبية والتي ستساعد في تطوير مستوى العاملين بالإدارة المحلية .

و قال اللواء حسام حمودة سكرتير عام محافظه قنا أن الدولة المصرية تعتمد حالياً على أحدث الأساليب العلمية فى التدريب ، مؤكداً على الاستفادة الكبيرة من الدورة التدريبية لإدارة التغيير و دورها الكبير المتوقع فى تحسين جودة الخدمات المحلية ، وأضاف سكرتير عام قنا أنه سيعمل على تطبيق ما تناولته الدورة التدريبية على أرض الواقع عقب عودته للمحافظة ، لافتاً الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الدولة المصرية إلى دولة قائمة على العلم والمعرفة وهو نهج الدول المتقدمة.

و أشاد سيد محمود عبدالله سكرتير عام محافظة الوادي الجديد بمحتوي الدورة التدريبية والتي شهدت تناغم بين المتدربين مع اختلاف بيئة وثقافة كل محافظة عن الآخرى بما يساهم في تبادل الخبرات والأفكار في حل المشاكل وتعزيز الإيجابيات والإنجازات ودعم عملية التنمية وتنفيذ ما يتلاءم تطبيقه فى كل محافظة ، كما تقدم سكرتير عام الوادى الجديد بالشكر لوزارة التنمية المحلية على توفير البرامج التدريبية لسكرتيري العموم والقيادات العليا بالمحافظات بمقر الوزارة أو مركز التنمية المحلية بسقارة بجانب التدريب في الأكاديمية الوطنية للتدريب .

كما وجه اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام محافظة المنيا الشكر للقائمين على البرنامج التدريبى لتمكنهم من توصيل المعلومات بأساليب سهلة وبسيطة خاصة المشاركين من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، مؤكداً الاستفادة الكبيرة من الدورة التدريبية التى سيتم تطبيقها تحت إشراف السيد المحافظ .

وأوضح سكرتير عام المنيا أن البرنامج التدريبى سيساهم في تحسين بيئة العمل في مجال الإدارة المحلية ونجاح المشروعات الجارية على أرض المحافظات ، لافتاً إلى أن الخبرات التي تم اكتسابها في التدريب ستعود بالنفع على أداء الأعمال بالمحافظات .