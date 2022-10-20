القومى للمرأة يتقدم بخالص التهاني لنوران جوهر لمواصلتها صدارة التصنيف الدولى لسيدات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 أكتوبر 2022 09:29 صباحاً - يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي و جميع عضواته و اعضائه بخالص التهاني الي البطلة المصرية "نوران جوهر " لفوزها ببطولة أمريكا المفتوحة للأسكواش ، والتى استضافتها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 8 إلى 16 أكتوبر الجارى.

و عبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ فخرها بنجاح البطلة المصرية الكبير وفوزها ببطولة أمريكا للمرة الثالثةعلى التوالى ، مؤكدة أنها رفعت أسم مصر عالياً

وانها نموذج مشرف للمرأة المصرية البطلة .

يذكر أن نوران جوهر هى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالميًا، بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، للمرة الثالثة على التوالي، وذلك عقب فوزها في المباراة النهائية على مواطنتها نور الشربيني المصنفة الثانية عالميًا بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (11-7)، (9-11)، (11-7) (11-6) في مباراة استغرقت (51) دقيقة.

وبهذا الإنجاز تعادل نوران جوهر رقم الماليزية نيكول دايفيد أسطورة الاسكواش العالمي.