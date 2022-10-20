وزارة النقل: استقبال اوناش الرصيف العملاقة STSالخاصة بتشغيل محطة تحيا مصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 أكتوبر 2022 09:29 صباحاً - تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزاً عالميا للتجارة واللوجيستيات وتطوير كافة الموانىء المصرية وفي إطار الاعداد و التجهيز لبدء تشغيل محطة تحيا مصر على الأرصفة 55/62 بميناء الإسكندرية و التى تعتبر أحد المشروعات القومية الهامة في مجال النقل البحري استقبل ميناء الإسكندرية تحت رعاية الفريق مهندس / كامل الوزير - وزير النقل سفينه الشحن SEAWAY SWAN والمحملة بعدد 4 أوناشSTS عملاقة الخاصة بتشغيل محطة تحيا مصر متعددة الاغراض ، وحيث كان في مراسم الاستقبال اللواء بحري / نهاد شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، واللواء بحري / عبد القادر درويش، رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض وحيث تعد هذه السفينة من احدث السفن التي تم انشائها كناقله ثقيلة heavy load carrier حيث تم الانتهاء من بناءها ودخولها الخدمة في العام الجاري عام 2022 بطول 218 م وعرض 43 م وغاطس يصل الى 8.4 م وتصل اقصى سرعه لها الى 13.9 عقده وتصل اقصى حمولة كليه لها الى 50,000 طن ، وتحمل السفينة الجنسية النرويجية وهي قادمه من ميناء تشينغداو الصيني.

و أشار اللواء بحرى عبد القادر درويش رئيس شركة المجموعة المصرية بأنه وصول هذه الاوناش العملاقة يأتي تنفيذاً للعقد الموقع بين شركة المجموعة المصريه و شركة هايكسي للمعدات الثقيلة و هي شركة صينية متخصصه في صناعة الأوناش العملاقة هذا وقد نجحت شركة المجموعه المصريه في تذليل كافة الصعاب و التحديات التى واجهتها الشركة لتصنيع وتوريد وتركيب الأوناش خلال هذه الفترة على الرغم من جائحة كورونا و والظروف العالمية الراهنة مما مكن من استقبال الأوناش في التوقيت المخطط له .

و أضاف رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض بأن هذه الأوناش العملاقة تم اختيارها بمواصفات فنيه عاليه حيث يبلغ طول ذراع الونش 63 متر وتداول حاويات وزنها يصل حتى 65 طن والبضائع حتى حمولة 100 طن و يبلغ وزن الونش 1600 طن, تجعل محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية قادرة من استقبال سفن حاويات حديثة و عملاقة تصل حمولتها إلي ٢٠٠٠٠ حاوية مكافئة هي الأولي من نوعها في ميناء الإسكندرية بغاطس حتى 17.5 متر و التى تحتاج إلي ممرات ملاحية بأعماق كبيره و الذى يزيد أيضا من تصنيف ميناء الإسكندرية إقليميا و عالميا .

مضيفاً أن الرحلة استغرقت حوالي شهرين و بدأت مجموعات العمل الصينيه و التى سبق وصولها الى الاسكندرية خلال سبتمبر (25 خبير صيني) للاعداد و التجهيز لاجراءات تفريغ الاوناش و تركيبها على الرصيف و التى بدأت بالفعل فور دخول السفينه على ارصفه المحطة 55/62 وتستغرق عملية التفريغ حوالى اسبوع، و أن فترة الاختبارات و الفحص بواسطة المفتش الدولي ستستغرق في حدود ٣٠-٤٠ يوم يتم بعدها افتتاح تجريبي للمحطة و حتي مخطط الافتتاح الرسمي في ديسمبر ٢٠٢٢.

جدير بالذكر أن مشروع محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية يستهدف إنشاء واستغلال وإدارة محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55-62 بميناء الإسكندرية على مساحة ٥٦٠ ألف م2 لتداول الحاويات والبضائع العامة و بطول أرصفة ٢٥٠٠ متر و يستقبل من ٦-٧ سفينة في نفس التوقيت ، ويساهم بالمشروع كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات باستثمار مصرى 100% ، و من المنتظر ان تعمل بها ايادى عامله مصرية بنسبة تزيد عن 95% و الذى بدورة يوفر حوالى 1000 وظيفة عمل مباشرة و 2000 فرصة عمل غير مباشرة.