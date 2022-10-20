وصول 4 أوناش STS عملاقة للعمل بمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات وتطوير الموانئ المصرية وفى إطار الإعداد والتجهيز لبدء تشغيل محطة تحيا مصر على الأرصفة 55/62 بميناء الإسكندرية و التى تعتبر أحد المشروعات القومية الهامة فى مجال النقل البحرى.

وكان ضمن مراسم الاستقبال اللواء بحرى نهاد شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، واللواء بحرى عبد القادر درويش، رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض.

وتعد هذه السفينة من أحدث السفن التى تم انشائها كناقلة ثقيلة heavy load carrier حيث تم الانتهاء من بنائها ودخولها الخدمة فى العام الجارى عام 2022 بطول 218 م وعرض 43 م وغاطس يصل إلى 8.4 م وتصل أقصى سرعة لها إلى 13.9 عقدة وتصل أقصى حمولة كلية لها إلى 50,000 طن، وتحمل السفينة الجنسية النرويجية وهى قادمة من ميناء تشينغداو الصينى.

وأشار اللواء بحرى عبد القادر درويش رئيس شركة المجموعة المصرية بأنه وصول هذه الأوناش العملاقة يأتى تنفيذاً للعقد الموقع بين شركة المجموعة المصرية وشركة هايكسى للمعدات الثقيلة وهى شركة صينية متخصصة فى صناعة الأوناش العملاقة.



وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، بأن هذه الأوناش العملاقة تم اختيارها بمواصفات فنية عالية، حيث يبلغ طول ذراع الونش 63 مترا وتداول حاويات وزنها يصل حتى 65 طن والبضائع حتى حمولة 100 طن و يبلغ وزن الونش 1600 طن، وتجعل محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية قادرة على استقبال سفن حاويات حديثة وعملاقة تصل حمولتها إلى 20000 حاوية مكافئة هى الأولى من نوعها فى ميناء الإسكندرية بغاطس حتى 17.5 متر والتى تحتاج إلى ممرات ملاحية بأعماق كبيرة، والذى يزيد أيضا من تصنيف ميناء الإسكندرية إقليميا وعالميا.

وأضاف أن الرحلة استغرقت حوالى شهرين وبدأت مجموعات العمل الصينية والتى سبق وصولها إلى الإسكندرية خلال سبتمبر (25 خبيرا صينيا) للإعداد والتجهيز لإجراءات تفريغ الأوناش وتركيبها على الرصيف والتى بدأت بالفعل فور دخول السفينة على أرصفة المحطة 55/62 وتستغرق عملية التفريغ حوالى أسبوع، وأن فترة الاختبارات والفحص بواسطة المفتش الدولى تستغرق فى حدود 30-40 يوما يتم بعدها افتتاح تجريبى للمحطة وحتى مخطط الافتتاح الرسمى فى ديسمبر 2022.

جدير بالذكر أن مشروع محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية يستهدف إنشاء واستغلال وإدارة محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55-62 بميناء الإسكندرية على مساحة 560 ألف م2 لتداول الحاويات والبضائع العامة وبطول أرصفة 2500 متر.

ويستقبل من 6-7 سفينة فى نفس التوقيت، ويساهم بالمشروع كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات باستثمار مصرى 100%، ومن المنتظر أن تعمل بها أيادى عاملة مصرية بنسبة تزيد عن 95% والذى بدوره يوفر حوالى 1000 وظيفة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة.