الصحة تنظم ورشة عمل تمهيدا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للبحوث الصحية

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن أهداف ورشة العمل تتضمن حوكمة ودعم اتخاذ القرارات الصحية المبنية على الدلائل العلمية، لافتا إلى عقدها على مدار يومين بحضور ممثلين عن 43 جهة معنية، وذلك ضمن الخطوات التحضيرية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للبحوث الصحية.
وأضاف "عبدالغفار" أن ورشة العمل تضمنت مناقشة الإعداد للاستراتيجية الوطنية للبحوث الصحية، والتى تتمركز حول عدد من المحاور، وعلى رأسها؛ (الحوكمة، البيانات، الابتكارات، التمويل، القدرات البحثية، الأولويات البحثية)، مؤكدا أهمية التنسيق وتبادل الخبرات العلمية مع الهيئات البحثية ذات الصلة؛ لترتيب أولويات البحوث الصحية.
ولفت "عبدالغفار" إلى استعراض أولويات البحوث الصحية التى تم التوافق عليها من مختلف قطاعات الوزارة وهيئاتها التابعة وعرضها أمام الهيئات البحثية والجامعات ومنظمات المجتمع الدولى ذات الصلة للتصويت عليها إلكترونيا وإعادة ترتيبها من حيث أهميتها للصحة خلال ورشة العمل، وذلك لصياغة القائمة المختصرة النهائية للأولويات الوطنية للبحوث الصحية فى مصر.
وأشارت الدكتورة سحر حلمى، رئيس قطاع التدريب والبحوث الصحية بالوزارة، أنه تم التنسيق والإعداد للورشة بمشاركة عدد من الجهات البحثية.
ومن جانبها لفتت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى مصر، إلى أهمية وضع وترتيب أولويات البحوث الصحية الوطنية وفقاً للمعايير العالمية من حيث أهميتها للصحة العامة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من تلك البحوث، وينعكس إيجابا على الصحة العامة للمواطنين، مؤكدة أهمية الخطوات التى اتخذتها الوزارة فى إعداد الإستراتيجية الوطنية للبحوث الصحية بما يتماشى مع تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة الخاص بـ"الصحة والرفاه".
وفى سياق متصل أكد الدكتور عمرو يوسف، رئيس الإدارة المركزية للبحوث والتنمية الصحية، العمل على تنفيذ رؤية الوزارة فى دعم البحوث الصحية فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للصحة العامة، بما يتفق مع رؤية مصر 2030 والتى تضع صحة المواطن فى مقدمة أولوياتها.
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