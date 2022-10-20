افتتاح السيسى لمشروع مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - وقالت صحيفة الأهرام تحت عنوان جميع التسهيلات للقطاع الخاص للاستثمار فى الصناعة.. السيسى خلال افتتاح مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء: الرمال السوداء يحقق مكاسب كبيرة.. وتعظيم القيمة المضافة من المشروعات من أجل تقدم بلدنا إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه الدعوة للقطاع الخاص والشركات المحلية للمساهمة والاستثمار فى المشروعات المتعلقة بتعظيم القيمة المضافة من استخلاص المعادن من الرمال السوداء، فى ضوء حجم الاحتياطى الكبير، وكذلك حجم الطلب العالمى المتزايد على هذه المنتجات التى تدخل فى العديد من الصناعات.

جاء ذلك فى كلمة الرئيس السيسى خلال افتتاحه، أمس، مشروع مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء فى البرلس بكفر الشيخ.

ووجه الرئيس الجهات المعنية بإتاحة البيانات للجميع، حتى يتمكنوا من الدخول والاستثمار فى هذا المجال الواعد، لافتا إلى أن الشركات الوطنية التى عملت بالمشروع اكتسبت خبرة فى هذا المجال، وأشار إلى أنه تم توفير 60% من مستلزمات المشروع من خلال منتجات مصرية، ومن ثم يمكن الاستفادة من الخبرة المكتسبة فى تنفيذ المزيد من التوسعات.

بينما تناولت صحيفة الاخبار تحت عنوان مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية: الرمال السوداء من أهم المشروعات التعدينية الواعدة تأكيد اللواء أركان حرب وليد حسين أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية أن مشروع استخلاص المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء يعد أحد المشروعات التعدينية الجديدة الواعدة الذى أعيد اكتشافه مرة أخرى بإرادة سياسية واعية، مؤمنة بمقدرات بلدها وقدرات أبنائها ورؤيـة وطنية ثاقبة نحو استشراف المستقبل.

وقال فى كلمة له خلال الافتتاح إن مسيرة التنمية تتوالى مع إشراقة كل شمس فى كافة ربوع الوطن بتحقيق إنجاز تلو إنجاز، وقد تسارعت وتيرتها خلال السنوات الماضية ولن تتوقف لأن لدينا عزيمة على تقوية دعائم اقتصادنا، وإرادة فى الاستفادة بما لدينا من موارد.

وأعرب مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية اللواء أركان حرب وليد حسين عن سعادته بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم لإعطاء إشارة البدء لتدشين مشروع تركيز، وفصل المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء.

وأبرزت صحيفة الاخبار تحت عنوان رئيس هيئة المواد النووية: المشروع نموذج لتعظيم دور البحث العلمى بمصر تأكيد د. حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية، أن مشروع الرمال السوداء يمثل نموذجا لتعظيم دور البحث العلمى فى مصر بحيث يصبح قادرا على تخليق كيانات صناعية ذات مردود اقتصادى، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأضاف، فى كلمته خلال افتتاح المجمع: إننا نشهد اليوم إحدى الثمار التى اعتادت مصر جنيها منذ تولى الرئيس السيسى قيادة مصر، وأشار إلى أن هذا المشروع يحمل معه آمال الرئيس السيسى ومساعيه الصادقة نحو حاضر أفضل وغد مشرق.

وأضاف أن هذا المشروع ظل حلما يراودنا لعقود طويلة، منذ أن بدأت هيئة المواد النووية دراستها حول استكشاف وتقييم الرمال السوداء وفصل معادنها الاقتصادية بدءا من المستوى البحثى ووصولا إلى المستوى نصف الصناعى وانتهاء بإعداد دراسات جدوى استغلال الخام. وأوضـح د. ميرة أن هذه الدراسات تم مراجعتها وتقييمها من كبرى الشركات العالمية العاملة فى هذا المجال ما أسفر عن توافر قاعدة علمية وطنية ذات خبرة تطبيقية مميزة بهيئة المواد النووية، أمكن البناء عليها بكفاءة عالية وبالتنسيق والتعاون التام مع الشركة المصرية للرمال السوداء وتحت ريادة كاملة من جهاز مشروعات الخدمات الوطنية، والمتابعة الدقيقة والدعم الكامل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

فيما قالت صحيفة الأهرام تحت عنوان مدبولى يؤكد دور"العربية للتصنيع" فى تطوير الإنتاج المحلى وزيادة «التنافسية» إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أكد دور الهيئة العربية للتصنيع، المحورى فى قطاع الصناعة الوطنية، باعتبارها صرحا صناعيا وتكنولوجيا كبيرا، ومن أهم الكيانات الصناعية التى من شأنها أن تسهم فى تطوير الإنتاج المحلى، وزيادة قدرته التنافسية، مشيرا إلى دورها الرئيسى أيضا فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية التى تتبناها الدولة خلال هذه المرحلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأول؛ لمتابعة خطة تطوير الهيئة العربية للتصنيع، وموقف المشروعات القومية المشاركة فى تنفيذها، بحضور اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء مهندس عبد الرحمن عثمان، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من مسئولى الهيئة.

وخلال الاجتماع، قدم اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، عرضا متكاملا حول خطة تطوير الهيئة العربية للتصنيع، مؤكدا فى مستهله أن الهيئة تستهدف التطوير المستمر، وإضافة مختلف التقنيات الحديثة فى خطوط الإنتاج، طبقا لأحدث التكنولوجيات العالمية فى هذا الصدد، هذا إلى جانب استمرار التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات البحثية بالدولة وخارجها، مع الالتزام بالدور المجتمعى للهيئة فى مختلف المجالات الممكنة.

أما صحيفة الأخبار فقالت تحت عنوان إتاحة الأراضى الصناعية بأسعار أقل لتحفيز الاستثمار بالصعيد إن أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أكد حرص الوزارة على تحقيق التواصل الدائم والمستمر مع المجالس النيابية بهدف بحث كل المعوقات التى تواجه القطاع الصناعى والعمل على إيجاد حلول ناجزة لها وبما يسهم فى استمرار دوران عجلة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب لاسيما فى ظل التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وأضاف أنه أصـدر توجيهات لكل قيادات الوزارة بضرورة التعامل بجدية مع كل التحديات وإيجاد حلول عاجلة لها وتقديم المزيد من المرونة للتيسير على المستثمرين واسـتـعـرض الـوزيـر، مع عدد من أعضاء مجلـس النـواب رؤيـة وخـطـة عـمـل الـوزارة للتعامل مع التحديات التى تواجه المستثمرين فى كل المناطق الصناعية بمختلف محافظات الجمهورية، كما استعرض النواب عددا من التحديات التى تواجه المستثمرين والتى تقع فى إطار مسئولية أجهزة وزارة التجارة والصناعة.

ونشرت صحيفة الجمهورية تحت عنوان فوز اللامى برئاسة اتحاد الصحفيين العرب ورشوان رئيسا فخريا وميرى أمينا عاما نتائج انتخابات الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، التى أجريت أمس، على هامش المؤتمر العام الرابع عشر وأسفرت عن فوز مؤيد اللامى برئاسة اتحاد الصحفيين العرب وخالد ميرى بمنصب الأمين العام وحاتم زكريا بمنصب الأمين المالى وعبدالله البقالى من المغرب النائب الأول للرئيس وعبدالله الجحلان من السعودية بمنصب نائب الرئيس وعدنان الراشد من الكويت نائبا للرئيس وأميرة محمد من تونس نائبا للرئيس والصادق الرزيقى من السودان نائبا للرئيس ومحمد الحمادى من الإمارات مساعدا للرئيس.

كما فاز بمنصب الأمين العام المساعد كل من عابى فارح من الصومال ومحمد شبيطة من اليمن وموسى بهلى من موريتانيا وراشد الحمر من البحرين ويوسف القصيبى لبنان وعبدالله حدى من جيبوتى.. كما اختارت الأمانة العامة د. ضياء رشوان نقيب الصحفيين رئيسا فخريا للاتحاد.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب أعلنت فوز الكاتب الصحفى خالد ميرى ومؤيد اللامى وحاتم زكريا وعبدالله البقالى وعدنان الراشد والصادق الرزيقى ومحمد شبيطة وعبدالله الجحلان وأميرة محمد وراشد الحمد وموسى بهلى ومحمد الحمادى وعابى فـارح وعبدالله حدى ويوسف القصيبى أعضاء للأمانة العامة قبل تشكيل المكتب التنفيذى.