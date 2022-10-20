الأرصاد تكشف عن تقلبات طقس اليوم (بيان بدرجات الحرارة)

جدة - نرمين السيد - حالة الطقس اليوم

وأشارت الأرصاد إلى أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على جميع الأنحاء.

وعن أماكن سقوط الأمطار اليوم، توقع الخبراء أن يكون هناك أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط، كشفت الأرصاد أنها تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 28 22

العاصمة الإدارية 28 22

6 أكتوبر 29 21

بنها 28 21

دمنهور 27 22

كفر الشيخ 27 21

المنصورة 28 22

دمياط 27 20

بورسعيد 26 20

الإسماعيلية 29 19

السويس 28 22

الزقازيق 28 21

شبين الكوم 28 22

طنطا 27 21

شلاتين 33 24

الاسكندرية 26 19

العلمين الجديدة 26 20

وادى النطرون 28 21

مطروح 26 19

السلوم 25 17

سيوة 27 17

العريش 27 19

رفح 26 20

الطور 28 19

كاترين 24 12

رأس سدر 31 20

نخل 26 12

طابا 29 21

نويبع 31 22

حلايب 30 24

شرم الشيخ 33 23

الغردقة 31 22

مرسى علم 32 22

الفيوم 28 21

بنى سويف 29 20

المنيا 29 18

أسيوط 30 16

سوهاج 31 18

قنا 35 21

الأقصر 34 20

أسوان 35 22

الوادى الجديد 32 17

أبوسمبل 35 22

أبو رماد 32 24

رأس حدربة 31 23