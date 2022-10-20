أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تعقد جامعة الدول العربية اجتماعات الدورة العادية 33 لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة برئاسة المملكة المغربية، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وذلك بمشاركة ممثلى الدول العربية وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية العاملة فى مجال شئون البيئة.

القاهرة

ينظم معهد بحوث أمراض العيون، برئاسة الدكتور مصطفى صلاح، مؤتمرًا علميًا فى مجال جراحات إزالة المياه البيضاء وزرع العدسات، يستمر على مدى يومين، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى و البحث العلمى.

القاهرة

تطلق الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، فعاليات الدورة 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، على مسرح النافورة وتتواصل لمدة 15 يوما متتاليا على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة النافورة، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية، بالإضافة إلى مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية وأوبرا دمنهور.

القاهرة

تُكرم وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى، الشاعر الغنائى هانى عبدالكريم على هامش فعاليات الدورة الـ17 من مهرجان الموسيقى العربية.

القاهرة

تنطلق فعاليات مهرجان القاهرة الدولى للجاز فى نسختها الرابعة عشر، بمشاركة 16 دولة، هى الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وسويسرا وإيطاليا والمجر والدنمارك ومالطا والنمسا والبرتغال وليتوانيا والمغرب والنرويج وهولندا والبرازيل وفرنسا، بجانب مصر الدولة المضيفة.

القاهرة

يستضيف مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، لقاء فكريا جديدا من "منتدى الثقافة والإبداع" الذى يديره ويشرف عليه الكاتب الصحفى طارق الطاهر، حيث يكرم المنتدى الناقد الكبير شوقى بدر يوسف، مؤلف موسوعة "ببليوحرافيا نجيب محفوظ"، وذلك فى السادسة مساء؛ بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لحصول الأديب العالمى نجيب محفوظ على جائزة نوبل.

القاهرة

يفتتح رئيس دار الأوبرا الدكتور مجدى صابر معرضا لفنان الخط العربى محمد يوسف المغربى، أحد المكرمين ضمن مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ31، وذلك تحت عنوان هندسة الحروف بقاعة صلاح طاهر للفنون.

القاهرة

ينظم المركز الدولى للكتاب، التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهى الدين العساسى، فى الخامسة مساء ندوة لمناقشة رواية "قارورة زرقاء" للكاتب شريف مليكة، بمشاركة الدكتور صلاح السروى، والدكتورة بسمة صقار، ويدير اللقاء الإعلامى خالد منصور.

القاهرة

تقوم قافلة السعادة ، والتى تنظمها وزارة الثقافة، ممثلة فى قطاع صندوق التنمية الثقافية ، بمواصلة مسيرتها فى رابع فعالياتها بدار جمعية السيدة نفيسة بحلوان.

القاهرة

ينظم صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول ملف الحبس الاحتياطى تتناول عدة محاور رئيسية منها: مفهوم الحبس الاحتياطى كإجراء احترازى فى العالم والمعايير الدولية، والتعديلات المطلوبة على قانون الإجراءات الجنائية للتعامل مع ملف الحبس الاحتياطى.

الإسكندرية

يزور وفد بلجيكى مكون من كبريات الشركات من مختلف التخصصات "نقل، طاقة، تكنولوجيا معلومات، تمويل" ميناء الإسكندرية لتفقد أهم المشروعات الجارى تنفيذها والاطلاع على المشروعات المخططة مستقبلًا والمشروعات المطروحة للاستثمار.

القاهرة

انطلاق معسكر "أبو بكر الصديق" التثقيفى لواعظات وزارة الأوقاف المشاركات فى الأنشطة الدعوية المختلفة بالمساجد، والذى يعقد خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجارى، ويضم المعسكر 36 واعظة، وذلك فى إطار البرامج التدريبية والتثقيفية والترفيهية التى أطلقتها وزارة الأوقاف.

القاهرة

يلتقى فريق المقاولون العرب مع ضيفه غزل المحلة على ملعب استاد المقاولون العرب فى الثالثة عصرا، وحرس الحدود مع ضيفه فيوتشر على ملعب استاد حرس الحدود فى الخامسة مساء، والداخلية مع ضيفه طلائع الجيش على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكرى فى السابعة مساء وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى والافتتاحية لمسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم.

القاهرة

يفتتح محافظ القاهرة خالد عبدالعال، المرحلةالأولى من مشروع "كايرو بايك" كأول منظومة مشاركة دراجات عامة فى مصر تتفرد بها العاصمة، يرافقه عدد كبير من المسئولين وشركاء التنمية الدوليين، وذلك أعلى جراج التحرير أمام المتحف المصرى.